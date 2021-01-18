نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442هـ برقم الهوية وموعد صرفها وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي هو برنامج يعمل على مساعدة الأسرة السعودية الفقيرة، من أصحاب الدخل المحدود، ومعاش الضمان الاجتماعي، والبرنامج تقوم على تنفيذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويأمل الكثيرين من المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة أن يتم صرفها في القريب العاجل بعد التوقف لفترة طويلة لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وتصرف هذه المساعدات بعد قيام الضمان الاجتماعي السعودي، بعمل دراسة حالة لجميع المتقدمين لتحديد الحالات التي تستحق الحصول عليها، وذلك حسب أولوية التقديم، والحالات التي تستحق الدعم المستعجل، ويتم وضع هذه المبالغ في الحسابات البنكية للمواطنين الذين يحصلون عليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط المساعدات المقطوعة وشروط الحصول عليها.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، شروط المساعدة المقطوعة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدمين سعوديين الجنسية، أو سعودية متزوجة من أجنبي. لا يقل سن الأشخاص المتقدمين للحصول على هذه الإعانات عن 35 عامًا أثناء التقديم على المقطوعة. لا يزيد صافي الدخل الشهري للمتقدم الأعزب عن 3000 ريال سعودي، مع احضار ما يثبت ذلك. لا يملك المتقدمين أي سجلات تجارية أو أملاك أو أراضي زراعية. الحد الأقصى الذي يحصل عليه الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تصرف مرة كل عام، إذا كان المتقدم يحصل على معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديه أي دخل أخر ثابت. تصرف مرة كل عامين، إذا كان الشخص المتقدم لديه دخل أخر غير معاش الضمان الاجتماعي. تمنح المقطوعة لأسر السجناء والمطلقات والأرامل والمهجورين الذين ليس لديهم مصدر رزق. تصرف للشيوخ من المواطنين السعوديين الغير قادرين على العمل. تصرف للمتزوجين اللذين لا يزيد الدخل الشهري لهم عن 8640 ريال سعودي واحضار ما يثبت قيمة هذا الدخل. تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع كل المتقدمين على قوائم الانتظار حسب الدور في لحين موعد الصرف، ويتم وضع قيمة هذه الإعانات في الحسابات البنكية للمستفيدين.

رابط المساعدة المقطوعة السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية، من خلال موقعها على الأنترنت، رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي لتسهيل عملية التقديم للمواطنين السعوديين، بدلًا من الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووفرة الجهد والتعب الذي يعانونه في الذهاب لهذه المكاتب للحصول على المساعدات المقطوعة، وأصبحت عملية الاختيار سهلة وبسيطة لأن جميع بيانات المتقدمين مسجلة على موقع الوزارة ويمكن الرجوع إليها في وقت لمراجعة الحالات التي تم الصرف لها، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية، ويتم ترتيب الحالات حسب أولوية التقديم، وانطباق الشروط عليهم، ووضعهم على قوائم الانتظار لحين صرف المقطوعة.