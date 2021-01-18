ديتلز التسويقية : تقيم ورشة “مهارات فن الإلقاء” 

دوت الخليج – الأحساء اقامت مجموعة ديتلز التسويقية مساء يوم السبت ثاني ورشاتها التطويرية تحت عنوان “مهارات فن الإلقاء” قدمتها الإعلامية فاطمة عبدالمحسن بمقر مكتب المجموعة بإشراف المدير التتفيذي لها رباب عبدالمحسن بمحافظة الأحساء. فيما تضمنت محاور الورشة أساسيات مهمة للمقدمة الناجحة، أسرار الوقوف ٥ ثواني بصمت، خمس نصائح للإلقاء الناجح، مزاجك يتحكم بأداءك، كسر روتين الإلقاء. فيما حضر الورشة أكثر من ١٠٠ مشترك اونلاين من مختلف مناطق المملكة والخليج ومختلف الفئات والمجالات واختتمت بنقاش الحضور والتكريم.

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