نظام نور لنتائج الطلاب 1442 رابط التسجيل برقم الهوية وخطوات الاستعلام عن النتيجة

يتم إتباع الخطوات التالية للإستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول، والإطلاع عليها فور صدورها:

الولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني. إدخال كلًا من إسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لهذا الغرض. إدخال رمز التحقق المرئي، ثم النقر على تسجيل الدخول. الوصول من خلال الموقع إلى خاصية الدخول على نتائج الطلاب والإستعلام عنها. البحث عن نتيجة الطالب المراد الإستعلام عنها عبر إدخال البيانات المطلوبة.

رابط نتائج الفصل الدراسي الأول

نظام نور يوفر للطلاب وأولياء الأمور رابط رسمي يمكن من خلاله الإطلاع على كشف نتائج الطلاب برقم الهوية فقط، والرابط متاح عبر الموقع الرسمي، وسيتم الإعلان عنه فور صدوره من وزارة التعليم السعودية بعد إعتماد نتائج الطلاب بصفة رسمية، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج بالتزامن مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي 1442، والتي من المقرر أن تبدأ رسميًا في خلال 3 أيام من تاريخه، وهذا وفقًا لما هو معلن على الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودية.

رابط الإستعلام عن نتائج نور

صرح المتحدث الرسمي باسم التعليم العام في يوم أمس الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، عن إعلان وزارة التعليم السعودية بداية طرح النتائج على رابط نظام نور الجديد التي خصصته للإطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول للطلاب في التعليم العام، والرابط هو noorresults.moe.gov.sa، كما تمنت الوزارة النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

كيفية الحصول على بيانات الحساب

لكي يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الإستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال رابط نظام نور الجديد، يلزم أن يتم التواصل أولًا مع قيادة المدرسة التابع لها الطالب، ومن خلال الإدارة يتم إستلام بيانات الحساب لتسجيل الدخول على الرابط الجديد الذي وفرته وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتيجة من خلاله.

تسجيل أولى ابتدائي عبر نظام نور

تقرر فتح باب التسجيل في نظام نور للصف الأول الإبتدائي في يوم 24 يناير 2021، الموافق 11 جمادى الآخر 1442، من خلال خدمة تسجيل الأبناء، وهذا يتم عبر إدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة، مع مراعاة إرفاق طلب التسجيل بكافة المستندات المطلوبة، ويسمح بتسجيل الأبناء ممن هم فوق عمر الـ 6 سنوات.

عرضنا لكم خطوات الإستعلام عن نتائج طلاب المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية بمدارس المملكة العربية السعودية المعتمدة رسميًا، وهذا من خلال الرابط الرسمي لنتائج الفصل الدراسي الأول، كما قدمنا لكم نبذة عن نظام نور التعليمي الشامل الخاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم السعودية، هذا بالإضافة إلى خطوات التسجيل في النظام.