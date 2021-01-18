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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور لنتائج الطلاب 1442 رابط التسجيل برقم الهوية وخطوات الاستعلام عن النتيجة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظام نور لنتائج الطلاب 1442 يقدم خدمة التسجيل المجاني للجميع برقم الهوية، حيث يترقب الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الرابط نظام نور الرسمي noor.moe.gov.sa، وذلك دون الحاجة للخضوع لإستغلال مقدمي تلك الخدمة بمقابل مادي، حيث أن الخدمة تقدمها وزارة التعليم السعودية بالمجان، وهذا من خلال تنفيذ خطوات تسجيل سلسة وغير معقدة، واليوم نعرض لكم خطوات التسجيل في نظام نور التعليمي لمعرفة نتائج الطلاب في كافة صفوف المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وهذا يتم من خلال رقم الهوية فقط، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورنا المستجد “كوفيد 19″، والتي كان من بينها تطبيق خطة التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية بمساعدة الأنظمة الرسمية المتاحة، مثل منصة مدرستي التعليمية، وقنوات عين، بجانب نظام فارس الخاص بخدمات المعلمين.
نظام نور لنتائج الطلاب 1442 رابط التسجيل برقم الهوية وخطوات الاستعلام عن النتيجة
نظام نور التعليمي هو برنامج حكومي رسمي معتمد دشنته وزارة التعليم السعودية؛ ليشمل كافة العمليات والأنظمة التعليمية، حيث أنه نظام تعليمي متكامل وشامل قد تم تأسيسه بناءًا على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، ومن خلال هذا البرنامج يتم ربط كافة المؤسسات التعليمية الرسمية من خلال قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة على أوسع نطاق.
التسجيل في نظام نور
يتم التسجيل في النظام عبر الموقع الرسمي الخاص به، والتسجيل ليس متاح للطلاب فقط، بل أنه تم إتاحة التسجيل في النظام لأولياء الأمور أيضًا، حتى يتثنى لهم متابعة البرنامج التعليمي الخاص بأبنائهم من الطلبة والطالبات، ويتم التسجيل من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الرابط الرسمي الخاص بنظام نور على الإنترنت.
- إدخال إسم المستخدم المسجل بشكل مسبق على النظام.
- كتابة كلمة المرور السرية في الخانة المخصصة لها.
- كتابة رمز التحقق الذي يتكون عادةً من 4 أرقام، وهو موجود داخل مستطيل رمز التحقق الذي يوفره الموقع، مع العلم أنه رمز متغير يتم إستبداله بصفة مستمرة في كل مرة يتم التسجيل بها.
- الضغط على تسجيل الدخول لإتمام عملية التسجيل والدخول إلى النظام.
خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية
يتم إتباع الخطوات التالية للإستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول، والإطلاع عليها فور صدورها:
- الولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني.
- إدخال كلًا من إسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لهذا الغرض.
- إدخال رمز التحقق المرئي، ثم النقر على تسجيل الدخول.
- الوصول من خلال الموقع إلى خاصية الدخول على نتائج الطلاب والإستعلام عنها.
- البحث عن نتيجة الطالب المراد الإستعلام عنها عبر إدخال البيانات المطلوبة.
رابط نتائج الفصل الدراسي الأول
رابط الإستعلام عن نتائج نور
كيفية الحصول على بيانات الحساب
لكي يتمكن الطالب أو ولي الأمر من الإستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال رابط نظام نور الجديد، يلزم أن يتم التواصل أولًا مع قيادة المدرسة التابع لها الطالب، ومن خلال الإدارة يتم إستلام بيانات الحساب لتسجيل الدخول على الرابط الجديد الذي وفرته وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتيجة من خلاله.
تسجيل أولى ابتدائي عبر نظام نور
تقرر فتح باب التسجيل في نظام نور للصف الأول الإبتدائي في يوم 24 يناير 2021، الموافق 11 جمادى الآخر 1442، من خلال خدمة تسجيل الأبناء، وهذا يتم عبر إدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة، مع مراعاة إرفاق طلب التسجيل بكافة المستندات المطلوبة، ويسمح بتسجيل الأبناء ممن هم فوق عمر الـ 6 سنوات.
عرضنا لكم خطوات الإستعلام عن نتائج طلاب المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية بمدارس المملكة العربية السعودية المعتمدة رسميًا، وهذا من خلال الرابط الرسمي لنتائج الفصل الدراسي الأول، كما قدمنا لكم نبذة عن نظام نور التعليمي الشامل الخاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم السعودية، هذا بالإضافة إلى خطوات التسجيل في النظام.
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