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عمر شويل - جدة التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية ورقم مكافحة المخدرات ، عملت المملكة على تدشين رقم مكافحه المخدرات وذلك من اجل سهوله التواصل مع المواطنين داخل المملكة في جميع الأمور التي يرغبون في التواصل مع المديرية بشأنها ،في أي شيء يخص مكافحه المخدرات سواء الإبلاغ في حالات الاتجار في المخدرات أو حالات التعاطي أو طلب الدعم والمساعدة أو للاستفسار عن أي من اختصاصات التي تختص بها المديرية والتي تعمل علي القضاء علي المخدرات أو الجرائم المتعلقة بتعاطي المخدرات أو تهريبها فتعد مكافحه المخدرات من أصعب المهام التي تواجهها الدولة . تعمل الدولة على القبض على مرتكبي هذه الجرائم وتقوم بمعاقبته العقاب الذي يستحقه و تبذل مجهودا كبيرا من اجل المحافظة على الوطن والمواطنين والأمن العام وتعمل على ضبط جميع الخارجين على القانون الذين يهددون المجتمع.

تعرف على رقم مكافحة المخدرات السعودية

التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات

تعتبر المديرية العامه قطاع من القطاعات التابعة لوزارة الداخلية من اجل مكافحه المخدرات في المملكة وتم انشأ أول نظام لمكافحه المخدرات عام 1380 هجريا تعمل مديريه مكافحه المخدرات علي تقديم احسن الوسائل للتواصل مع المواطنين وذلك للرد على استفساراتهم وبلاغتهم حول أي شيء يخص المخدرات سواء كانت الإدمان أو التعاطي أو والتجار أو العمل على ضبط مستخدمي المخدرات بكافه الأنواع أو العصابات الإجرامية وإحباط عمليات التهريب في المخدرات لها أضرار كبيره سواء كانت على الفرد أو على المجتمع. تعمل المملكة العربية السعودية على توعيه المواطنين ضد الأثآر السلبية للمخدرات فهي تقضي على حياه الشخص ويمكنك التواصل مع المديرية من خلال هذا الرقم وهو 995 في هذا الرقم مجاني يمكن الاتصال به من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.

طريقه التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية

وفرض مديريه مكافحه المخدرات عدد من طرق التواصل معها وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.