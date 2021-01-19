نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية Madrasati بعد تحديث المنصة وإضافة أيقونة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية الدخول في العام الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد وقد قامت بتصميم منصة مدرستي الالكترونية وذلك للمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على التفاصيل.

رابط منصة مدرستي :

قامت وزارة التعليم السعودية بأجراء بعض التغيرات في الايقونات داخل منصة مدرستي للمعلم فقد اتاحت له أضافة جدول الحصص الخاص بكل معلم وفقد قامت الوزارة باضافة ايقونة الحصص الاضافي، كما اضافت الوزارة عدد من المصادر التعليمية الاخرى وتحتوي هذه المصادر على أكثر من 45 ألف مصدر، كل ماعليك هو الدخول الى منصة مدرستي والدخول للصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول وكتابة كلمة السر .

وبالفعل قام الطلبة والمعلمين في الفترة الصباحية حسب الجدول بتسجيل الدخول الى منصة مدرستي وذلك للمرحلة الابتدائية، وتبقي الدخول للفترة المسائية.

تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية

تعمل وزارة التعليم السعودية بابتكار كل ما هو جديد للإرتقاء بمستوى التعليم والطالب، وقد قامت بإنشاء منصة إلكترونية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد اثبتت من منصة مدرستي كفائتها خلال الفصل الدراسي الاول وقد وزارة التعليم بالتحديث بها وتطويرها وزيادة كفائتها حتى لا يواجه الطلبة والمعلمين اي مشاكل عند تسجيل الدخول.

تحديثات منصة مدرستي 1442:

وقد قامت وزارة التعليم السعودية ببعض التحديثات على منصة مدرستي لتحسين عملية التعليم عن أكثر فأكثر إزالة كافة العقبات التي تواجه الطالب والمعلم، ومن أهم هذه التحديثات فقد قامت بأضافة مكان مخصص للمعلم حتى يقوم بعمل جدول الحصص المدرسية، كما قامت الوزارة بتغيير اسم أيقونة “الدروس” الى أسم “الحصص الأضافية”، وكما ذكرنا من قبل فقد قامت الوزارة بتوفير العديد من المصادر التعليمية الحديثة داخل المنصة، بالاضافة الى الكثير من المميزات والأنشطة والتي سوف تعرفها بمجرد دخولك لمنصة مدرستي.