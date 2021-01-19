نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد وأهم مميزات التحديث الجديد Madrasti في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت في الآونة الأخيرة معدلات البحث في جوجل حول رابط منصة مدرستي Madrasti لاستخراج نتائج الطلاب رغبة منهم في معرفة النتيجة بعد تلاقي الكثير من الاختبارات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بل العالم أجمع، لذا سوف نتناول المزيد من التفاصيل التي تخص منصة مدرستي تابعونا.

منصة مدرستي للتعليم عن بعد

تُعتبر واحدة من أهم وأبرز المنصات الإلكترونية التي تُقدم الكثير من الخدمات لكافة الطلاب في المملكة العربية السعودية بمختلف مراحلهم التعليمية، حيث تستطيع الآن الدخول إلى رابط منصة مدرستي لكي تتمكن من الحصول على النتيجة الخاصة بك بكل تفاصيلها وخاصة بعد إتباع نظام التعليم عن بعد بالمملكة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، لذا يُمكنك الدخول إلي المنصة عبر موقع منصة مدرستي

خطوات استخراج نتيجة الطالب من منصة مدرستي

تُقدم منصة مدرستي الكثير من الخدمات المتنوعة لكافة الطلاب لاستكمال الدراسة عن بعد بالإضافة إلى إمكانية معرفة النتائج الخاصة بالمنصة عن طريق إتباع بعض الخطوات التالية وهي:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي الخاص بالمنصة.

يتم الضغط على التقويم ثم سيتم نقلك إلى صفحة بها كافة الملفات الخاصة بجميع المدارس التي تحتوي على ملفات الطلاب بصيغة pdf يُمكنك الذهاب إليه والاحتفاظ به على سطح المكتب الخاص بك.

بعد ذلك يُمكنك طباعة النتيجة الخاصة بك والاحتفاظ بها.

التحديث الجديد في منصة مدرستى

تطويراً للمنصة قامت الوزارة بإتاحة إمكانية إعداد الجداول الدراسية، وتغير أيقونة الدروس إلى الحصص، وجدولة الدروس في أسبوع واحد، ومن باب إثراء العملية التعليمية أضافت 45 ألف مصدر تعليمي مختلف، تسهيلاً على الطلاب عملية الحصول على المعلومات، وقد تنوعت تلك المصادر بين فيديوهات وكتب ومراجع، كما زاد التفاعل بين المعلم والطالب، وتمكن الطالب وذويه من الاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به ومعرفة الوقت المناسب للتواصل مع معلميه.