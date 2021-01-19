حاتمي في الكرم

دوت الخليج – عفيف : مسلط الغفيلي الكرم أحد صفات الرجال الذين يحضون بالحب من الجميع

ويتبوؤن منزلة عاليه عند الجميع

وعندما تجتمع كل خصال الكرم في شخص واحد

تسمو منزلته ويتسامى قدره

ويصبح مضرب مثل للجميع

وشخصية اليوم رجل جمع خصال الكرم واتصف بها

يده حاتمية

ومجلسه منصة لكبار القبائل وشيوخها

ولمحبيه وأقربائه

ووجهه بشوش ومبتسم للحبيب والصديق والصغير قبل الكبير

إن مد أصبحت يمينه سحابة تمطر حتى تروي ويربع من طيبها روض ممحله

وإن استظاف أجزل الضيافه والكرم

هو نبراس للجود والحب والعطاء

هو ضويحي بن فيصل بن هويدي

الذي تشرف منزله يوم السبت الموافق 1442/5/3 للهجره

بلفيف من الأحبة والأصدقاء

من شيوخ القبائل في المملكة العربية السعودية

من قبائل عنزه ومطير وسبيع وعتيبه وعدد كبير من وجهاء القبائل الأخرى

على مأدبة الغداء التى أقامها لهم وسط تطبيق برتكولات الإحترازات الصحية مع أخذ الحيطة في التباعد المناسب وارتداء الكمامات

وقد كان احتفالاً يليق بالمناسبة

استقبلهم برحابة صدره المعهودة وبمباخر يفوح من العود الأزرق الذي عرف عن أبو عبدالله

وقد أشاد الجميع بروعة الاحتفال وحسن الاستقبال الذي برع فيه ابوعبدالله واأنائه وأقربائه

وليس غريب عليهم

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