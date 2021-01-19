نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي الجنسية السعودية | شروط التجنيس السعودي للمتميزين والمبدعين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي الجنسية السعودية أحد أهم الاستعلامات التي يتم البحث عليها من قبل فئة كبيرة من المواطنين في الكثير من البلدان العربية، ففي وقت سابق قد أعلنت المملكة عن تجنيس عدد من الأفراد الذين يمتلكون كفاءات هامة والتي تفتقدها المملكة داخل ارضيها، ووفق قانون العمل بالمملكة العربية السعودية الذي تم السماح من خلاله السماح لعدد من الأفراد بالحصول علي الجنسية السعودية وكان هذا القانون في عام 1954 ميلادياً، ووفق القانون السعودي تسمح المملكة منح الجنسية السعودية للكثير من الأفراد الذي يتمتعون بالذكاء والأبداع في جميع المجالات المتنوعة داخل المملكة وذلك تماشياً مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة والرؤية التي وضعها حتي عام 2030، وسوف نوضح لكم شروط الحصول علي الجنسية السعودية داخل الأراضي السعودية.

قانون الجنسية السعودية بالمملكة العربية السعودية

وفق النظام الساري في المملكة العربية السعودية، يتم منح الجنسية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد موافقة وزير الداخلية السعودي الذي له حق الاعتراض والموافقة والرفض علي منح الجنسية السعودية لأي أجنبي أخر داخل المملكة وذلك سواء لأسباب أمنية أو لأي سبب أخر.

وتُمنح الجنسية السعودية لمن يأتي من أب سعودي أو أم سعودية سواء داخل المملكة أو خارجها، أو إذا كانت الأم سعودية والأب من جنسية أخري، وكذلك تُمنح الجنسية السعودية لجميع الأطفال مجهولي النسب الذين تم إيجادهم داخل المملكة.

شروط الحصول علي الجنسية السعودية وفق قانون التجنيس الجديد



حددت المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم منح الجنسية لجميع الجنسيات الأجنبية، والشروط كالتالي:

يجب أن يتواجد في المملكة لمدة 10 سنوات علي الأقل داخل المملكة. أن يتعدى الشخص الذي يرغب في التجنيس سن الرشد المحدد بالمملكة. أن يتمتع بحسن السير والسلوك، وعدم إدراج اسمه بأحد القضايا وحُكم بها بالسجن لمدة تزيد عن 6 شهور. أن يكون احد الأشخاص التي تحتاج اليهم المملكة في المجالات المتنوعة لديها مثل (مجال الطب والصيدلة، الرياضيات، النفط، والصناعة، والغاز، والحاسب الآلي والفضاء والهندسة، والبرمجة وجميع المجالات المختلفة)، باستثناء الذي وُلد داخل المملكة من أم أجنبية وأب مجهول النسب. أن يكون متمكناً من اللغة العربية بالتحدث والكتابة. أن يمتلك المتقدم جميع الأوراق الأصلية لشهادات الميلاد وجوازات السفر الخاصة به من الدولة التابع لها. الالتزام الكامل بقوانين المملكة وعدم الانحراف عنها بعد الحصول علي الجنسية السعودية.

هدف التجنيس السعودي الجديد والحصول علي الجنسية

يتماشى الأمر الملكي الجديد بالحصول علي الجنسية السعودية مع المصلحة العامة للمملكة في كافة المجالات، التي من خلالها سيتم استقطاب العديد من الإفراد المتميزين من دوائر العلم والفكر وتخصصات الإبداع ومن ذوي الاختصاص، مما يتماشى مع رؤية الاقتصادية الجديدة حتي عام 2030، الهادفة الي تعزيز وتوفير بيئة تعمل علي جذب الاستثمارات الفعالة والكفاءات البشرية.