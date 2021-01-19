نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية .. اعرف منطقتك وأهمية الترميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية يهم كل مواطن في المملكة بمختلف المدن فيوميًا يبحث عن الرمز البريدي في السعودية لمنطقة ما العديد من الأشخاص حيث أن البريد السعودي يعتبر أقدم مؤسسة مصرفية في المملكة العربية السعودية وتم تأسيسه في 1901م، ومن وقتها يثق في تعاملاته كافة المقيمين ويتساءلون عن الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية فهناك أوقات يكون الرمز البريدى في مكة أكثر بحًثًا بالإضافة إلى الرمز البريدي في المدينة المنورة باعتبارهم من أكثر المدن وأكبرها في السعودية.

الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية

حدد الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية من خلال الأكواد التالية:

مكة: 21955

المدينة المنورة 41311

الطائف : 21944

ينبع : 41912

القنفذة : 21912

مهد الذهب : 41951

الليث : 21961

الحناكية : 41961

رابغ : 21911

خليص : 21921

الخرج : 11942

رنية : 21975

وادي الدواسر : 11991

بدر : 41931

الخرمة : 21985

حوطة بني تميم : 11941

اضم : 21971

مرات : 11933

الكامل : 21931

شقراء : 11961

المويه : 21915

عفيف : 11921

رابغ : 21911

العلا : 41941

ضرماء : 11923

الاحساء : 31982

الزلفى : 11932

الدرعية : 11922

موقق : 81951

الدوادمي : 11911

الخفجي : 31971

المجمعة : 11952

القويقعة : 11971

حفر الباطن : 31991

الافلاج : 11912

الخبر : 31952

السليل : 11913

المزاحمية : 11972

الخطة : 81971

حريملاء : 11962

رماح : 11981

الغاط : 11914

ثادق : 11953

الغزالة : 81931

جبة : 81922

اشيقر : 11964

الحريق : 11941

بقعاء : 81911

فيفاء : 45972

الشملي : 81981

بيش : 45971

الحائط : 81941

رنية : 21975

العيدابي : 45992

الشنان : 81921

الداير : 45962

الطائف : 21944

العارضة : 45933

الروضة : 81961

احد المسارحة : 45952

سميراء : 81991

جدة : 21442

الريث : 45972

تربة : 81912

ضمد : 45913

الليث : 21961

فرسان : 54943

القنفذة : 21912

خليص : 21921

المويه : 21915

الخرمة : 21985

اضم : 21971

الكامل : 21931

أهمية الرمز البريدي في السعودية

الرمز البريدي في السعودية له أهمية كبري لاتقل قيمة عن الحسابات البنكية، نظرًا لأن التعاملات البريدية من أكثر التعاملات والتداولات المستخدمة في المملكة لكونها الأسهل على المواطن السعودي، ولا تتطلب سوا رقم الهوية فقط ولاترتبط بقيمة مالية معينة أو سن معين لإيداع أو سحب أي مبلغ.