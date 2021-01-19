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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية .. اعرف منطقتك وأهمية الترميز في المقال التالي
عمر شويل - جدة الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية يهم كل مواطن في المملكة بمختلف المدن فيوميًا يبحث عن الرمز البريدي في السعودية لمنطقة ما العديد من الأشخاص حيث أن البريد السعودي يعتبر أقدم مؤسسة مصرفية في المملكة العربية السعودية وتم تأسيسه في 1901م، ومن وقتها يثق في تعاملاته كافة المقيمين ويتساءلون عن الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية فهناك أوقات يكون الرمز البريدى في مكة أكثر بحًثًا بالإضافة إلى الرمز البريدي في المدينة المنورة باعتبارهم من أكثر المدن وأكبرها في السعودية.
الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية
حدد الرمز البريدي لكافة مناطق السعودية من خلال الأكواد التالية:
- مكة: 21955
- المدينة المنورة 41311
- الطائف : 21944
- ينبع : 41912
- القنفذة : 21912
- مهد الذهب : 41951
- الليث : 21961
- الحناكية : 41961
- رابغ : 21911
- خليص : 21921
- الخرج : 11942
- رنية : 21975
- وادي الدواسر : 11991
- بدر : 41931
- الخرمة : 21985
- حوطة بني تميم : 11941
- اضم : 21971
- مرات : 11933
- الكامل : 21931
- شقراء : 11961
- المويه : 21915
- عفيف : 11921
- رابغ : 21911
- العلا : 41941
- ضرماء : 11923
- الاحساء : 31982
- الزلفى : 11932
- الدرعية : 11922
- موقق : 81951
- الدوادمي : 11911
- الخفجي : 31971
- المجمعة : 11952
- القويقعة : 11971
- حفر الباطن : 31991
- الافلاج : 11912
- الخبر : 31952
- السليل : 11913
- المزاحمية : 11972
- الخطة : 81971
- حريملاء : 11962
- رماح : 11981
- الغاط : 11914
- ثادق : 11953
- الغزالة : 81931
- جبة : 81922
- اشيقر : 11964
- الحريق : 11941
- بقعاء : 81911
- فيفاء : 45972
- الشملي : 81981
- بيش : 45971
- الحائط : 81941
- رنية : 21975
- العيدابي : 45992
- الشنان : 81921
- الداير : 45962
- الطائف : 21944
- العارضة : 45933
- الروضة : 81961
- احد المسارحة : 45952
- سميراء : 81991
- جدة : 21442
- الريث : 45972
- تربة : 81912
- ضمد : 45913
- الليث : 21961
- فرسان : 54943
- القنفذة : 21912
- خليص : 21921
- المويه : 21915
- الخرمة : 21985
- اضم : 21971
- الكامل : 21931
أهمية الرمز البريدي في السعودية
الرمز البريدي في السعودية له أهمية كبري لاتقل قيمة عن الحسابات البنكية، نظرًا لأن التعاملات البريدية من أكثر التعاملات والتداولات المستخدمة في المملكة لكونها الأسهل على المواطن السعودي، ولا تتطلب سوا رقم الهوية فقط ولاترتبط بقيمة مالية معينة أو سن معين لإيداع أو سحب أي مبلغ.
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