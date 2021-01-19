نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوظائف العسكرية للنساء في السعودية 1442 عبر أبشر.. الشروط ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوظائف العسكرية للنساء في السعودية 1442 عبر أبشر أتاحته وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية لضمن النساء إلى السلك العسكري إيماناً من الحكومة السعودية بتطوير المملكة ضمت رؤية 2030 للتقدم في مختلف المجالات، وبالتالى ازداد البحث على شروط الوظائف العسكرية للنساء في السعودية 1442 بالإضافة إلى رابط التقديم إلكترونيًا عبر أبشر للتوظيف باعتباره أكبر المواقع الخدمية بالمملكة، فيما يرغبن الكثير من الفتيات معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف العسكرية للنساء بعد التقديم الإلكتروني، وخاصة أنها تمثل لهن مستوى اجتماعي مرموقة ومكان وظيفية كبيرة.

الوظائف العسكرية للنساء في السعودية 1442

حددت وزارة الدفاع بالمملكة شروط الوظائف العسكرية للنساء للالتحاق بهذه الرتب (جندي أول، عريف، رقيب، وكيل رقيب) على النحو الآتي:

الجنسية السعودية باستثناء إن كان والدها يعمل في وظيفة حكومية خارج المملكة.

يتراوح السن من 25 عاماً إلى 35 عاماً.

لايقل الطول عن 155 سم ويتناسب الطول مع الوزن.

لايقل المؤهل التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لاتعمل في أي جهة حكومية أو تعمل سابقاً في نظام الخدمة العسكرية.

تكون متزوجة من مواطن سعودي ولها هوية وطنية مستقلة.

تكون في نفس مكان وظيفة ولي أمرها.

يتم عمل مقابلة شخصية.

لائقة طبيًا وتخضع لفحوصات تحدد.

حسن السير والسلوك للمتقدمة.

تناسب المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية.

أن توافق على جميع شروط التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف العسكرية للنساء في السعودية 1442

أصل بطاقة الأحوال المدنية. شهادة الثانوية مع صورة مصدقة منها. شهادة حسن السيرة والسلوك مع صورة مصدقة منها. 6 صور شخصية ملونة مقاس 4*6 حديثة.

رابط الوظائف العسكرية للنساء في السعودية

يتمكن النساء اللاتى ينطبق عليهن الشروط السابق ذكرها من التقديم في الوظائف العسكرية من خلال الخطوات التالية: