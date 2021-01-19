طريقة سداد فاتورة زين إلكترونيًا خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة طريقة سداد فاتورة زين إلكترونيًا بدأ الكثير من المواطنين بالسعودية البحث عنها بجانب الاستعلام عن فاتورة زين شهريًا لسداد الديون فهى من أكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية وتظهر فاتورة زين للاتصالات كل يوم 28 في الشهر الميلاد، وتكون هناك فترة سماح بالأيام للمواطنين حتى يتمكنون من السداد دون زحام أو الذهاب لمراكز شركة زين المعتمدة، فالأونة الأخيرة أصبحت التعاملات الإلكترونية هى التعاملات الرئيسية في مختلف الدول في ظل اعتماد التعامل عن بعض كعنصر أساسى نظرًا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المطلوبة ضمن تداعيات التعامل عن بعد، لذا يتساءل الكثيرون عن طريقة سداد فاتورة زين على الإنترنت وإنجازها في أسرع وقت. طريقة سداد فاتورة زين إلكترونيًا سجل دخول على موقع زين في المملكة العربية السعودية.

أضغط على الخدمة.

الدخول على الصفحة المعدة لإدخال بيانات الاستعلام عن الفاتورة ووضع “رقم هاتف الهاتف المحمول أو رقم هاتف شريحة البيانات أو رقم هاتف العقد”.

كتابة رقم هاتف الهوية.

الضغط على أيقونة (استعلام عن الفاتورة).

تظهر فاتورة زين بقيمة الاستهلاك الشهري بعد تحميل البيانات. طريقة سداد فاتورة زين أتاحت شركة زين للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة زين إلكترونية وسداد من خلال الخطوات التالية: أدخل على موقع زين. الضعط على علامة التبويب الخدمات الإلكترونية. النقرعلى خدمة زين للاستعلام عن الديون. ملء البيانات المطلوبة في صفحة الاستعلام عما إذا كانت ديون زين من “رقم هاتف الهاتف المحمول أو رقم هاتف شريحة البيانات أو رقم هاتف العقد في الخانة المخصصة لذلك”. وضع رقم هاتف المعرف في الخانة الخاصة به. تتيح الشركة بعد ذلك المبلغ المستحق الدفع بالريال السعودي. حدد وسيلة الدفع حيث يمكن الدفع بسهولة عبر بطاقة الائتمان (فيزا – ماستر كارد وأمريكان إكسبرس). إضافة البريد الإلكتروني في الحقل المحدد. وضع اسم المستخدم للدفع. الضغط على رمز (التالي). وفي النهاية تتمكن من سداد فاتورة زين.

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