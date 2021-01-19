نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط السيارات لعام 2021م بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط السيارات لعام 2021م، يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من محبي اقتناء السيارات خاصة السيارات الحديثة جدًا لذا يقوم ملاك معارض وأصحاب شركات تقسيط وبيع السيارات وكل القائمين على هذا المجال بعمل العروض والتسهيلات المناسبة لشراء السيارات بصورة فورية أو تقسيطها مثل شركة عبداللطيف جميل والمتحدة للسيارات وهافال، وفي مقال اليوم ستجدون كل التفاصيل الخاصة بتقسيط السيارات لعام 2021م

تقسيط السيارات بالسعودية

نظرًا إلى كثرة الضغوط الحياتية على عاتق الأفراد، وقلة إمكانياتهم المادية وحرصًا من المملكة العربية السعودية على راحة الأفراد وامتلاك كل فرد سيارة خاصة به، أتاحت الفرصة للكثير من المواطنين لتقسيط السيارات بأفضل العروض من خلال أفضل شركات تقسيط السيارات في السعودية مثل شركة عبد اللطيف جميل وهافال وناغي والمتحدة والجبر وإيجارة.

شروط تقسيط سيارات 2021 من شركة عبد اللطيف جميل

شركة عبد اللطيف جميل، تعد تلك الشركة من أشهر شركات تقسيط سيارات 2021م بالسعودية الرائدة في تأجير السيارات وبأسعار تناسب معظم المواطنين، كما أنها تقدم الكثير من العروض والموديلات المتعلقة بتقسيط السيارات في السعودية مثل سوبارو وتويوتا وسايون وغيرها من الموديلات والشروط كالآتي: أولًا يكون المتقدم موظفًا في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص وألا يقل مرتبه عن 3000 ريال والحد الأدنى لمدة خدمة المتقدم شهر للموظف القطاع الحكومي، و3 شهور للموظف القطاع الخاص وفي حالة انطباق الشروط على المتقدم يطلب منه سجل ائتماني ولا يشترط وجود كفيل غارم ويجب أن تتفق نسبة التزامات المتقدم مع الأنظمة.

شروط تقسيط شركة هافال لسيارات 2021 بالسعودية

شركة هافال، هي شركة لتقسيط السيارات الرائدة في السعودية والتي تقدم كافة التسهيلات في حالة رغبة العميل في تقسيط سيارة يتم ذهابه إلى فرع من فروع الشركة أو تعبئة استمارة بالبيانات الشخصية وهي: أن يكون المتقدم موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، وتقدم جهة التمويل للمتقدم قيمة السيارة كاملة إلى الوكيل أو معرض السيارات مع تحصيل القسط الشهري من المتقدم على أن تكون جهة التمويل من خلال البنك أو من شركات تمويل المرخصة والمصرح لها.