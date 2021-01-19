نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على أفضل الصفقات وتوفير المال باستخدام حاسبة قروض السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يذهب الكثير من الناس مباشرة إلى حاسبة قرض السيارات؛ لأنها توفر إجابات فورية عن المبلغ الذي قد يكلفك عند طلب تمويل سيارة، ولكن تكمن المشكلة في أن هذا الرقم قد يكون مضللًا تمامًا ، نظرًا لوجود عدد من العوامل التي يجب عليك التحقق منها أولاً قبل استخدام أي حاسبة قروض لإعلامك بالمبلغ الذي ستدفعه. وعلى الرغم من أنها قد تتطلب القليل من البحث والجهد، إلا أن الأمر يستحق فقد ينتهي بك الأمر إلى توفير مبلغ كبير من المال، ولذلك أتينا لك اليوم بقائمة تضم طريقة الحصول على أفضل الصفقات وتوفير المال باستخدام حاسبة قروض السيارة، وذلك من خلال توضيح العوامل الأكثر تأثيراً في سعر السيارة عند طلب تمويل شراء سيارة جديدة، تلك التي يجب أن تهتم بها وتضعها في الاعتبار قبل استخدام حاسبة تمويل السيارات.

خطوات ما قبل استخدام حاسبة قروض السيارات

تأتي معظم السيارات الجديدة مع ما يُعرف باسم MSRP ، والذي يشير إلى سعر التجزئة المقترح من قبل الشركة المصنعة ، والمعروف باسم سعر الملصق. هذا هو السعر الموصى به للسيارة الذي حددته الشركة المصنعة ، ويشار إليه أيضًا باسم قائمة الأسعار. هذا السعر قابل للتفاوض دائمًا وأحيانًا بكميات كبيرة جدًا، وهذا يعني أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى دفع مبلغ أقل بكثير من حيث السعر الفعلي مما قد تعتقد، ما هو مهم أيضا ويجب أخذه في الاعتبار هو أن هناك عوامل أخرى تؤثر على تكلفة السيارة والتي يجب أخذها في الاعتبار، كما يمكن أيضًا التفاوض على MSRP بشكل كبير إذا كنت تفكر في استئجار سيارة ، الأمر الذي لا يدركه كثير من الناس.

الدفعة الأولى لمقدمة لشراء السيارة هي فعليًا الإيداع الذي ستوافق على دفعه للسيارة، من الواضح أن هذا يقلل من المبلغ الذي تحتاجه للاقتراض ومن تكاليف السداد اللاحقة، ويعتقد الناس عادة أن حجم الدفعة المقدمة يتم تحديده من خلال درجة الائتمان الخاصة بك، في الواقع يمكنك تحديد أي حجم للدفعة المقدمة بنفسك. فإذا كان لديك مدخرات كبيرة فقد تكون هذه طريقة لخفض التكاليف، وبالمثل إذا كنت قادرًا على الاستفادة من معدل فائدة صفري أو معدل فائدة منخفض ، فقد يكون من المنطقي أن يكون لديك دفعة أولى أصغر والاستفادة من المدخرات من خلال معدل فائدة منخفض.

يجب معرفة تكلفة ضريبة المبيعات عند تحديد نوع السيارة المراد شراؤها، فقد يكون لدى بعض المركبات ضريبة أقل إذا اخترت إصدارًا هجينًا، أو سيارة كهربائية، أو سيارة بها أنواع معينة من الانبعاثات المنخفضة. كما أن معدل الفائدة مؤثر بشكل كبير في قيمة الأقساط المدفوعة ، ولكن ما لا تعرفه أنه يمكنك التفاوض على سعر الفائدة بنفس الطريقة التي تستطيع بها التفاوض بشأن سعر السيارة خاصة إذا كان لديك ائتمان جيد، فمن الجدير محاولة التفاوض على سعر فائدة أقل ، إما من خلال التفاوض المباشر أو من خلال تقديم دفعة أولى أعلى أو أن تكون مدة القرض أطول.

مدة قرض السيارة ودرجة الائتمان

مدة القرض هي ببساطة عدد الأشهر التي اكتمل فيها القرض للعمل، حيث يفضل الكثير من الناس فترة قرض أطول لأنها تقلل من تكاليف السداد الشهرية. بينما يفضل آخرون فترة قرض أقصر لأنه على الرغم من ارتفاع تكاليف السداد الشهرية ، إلا أن التكلفة الإجمالية أقل من حيث رسوم الفائدة. بشكل عام يعتمد الأمر حقًا على أيهما أكثر أهمية بالنسبة للفرد ، للحصول على تكاليف سداد شهرية أقل أو قرض إجمالي أرخص.

من المرجح أن يدرك معظم الناس ما هي درجة الائتمان، وقد لا يدرك البعض أنه يجب أن يحق لهم الحصول على نسخة مجانية من تقرير الائتمان الخاص بهم مرة واحدة على الأقل في السنة، مما يعطي تفصيلاً لكيفية الوصول إلى درجة الائتمان الخاصة بهم، إن فهم كيفية تكوين درجة الائتمان الخاصة بك عن طريق المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص بك أمر بالغ الأهمية قبل الاقتراب من أي قرض أو شركة لتمويل السيارة، فأي شخص يقدم لك قرضًا سيؤسسه على درجة ائتمان يتم تحديدها بواسطة المعلومات الواردة في تقرير الائتمان الخاص بك، وإذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة أو قديمة ، فسيكون لها تأثير ضار على أي عرض لتمويل سيارة يتم تقديمه لك.