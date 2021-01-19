نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي مكاتب حلول الأعمال للشركات وخدمات أخرى مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي قام مؤخرًا بتدشين مكاتب حلول الأعمال للشركات، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات والحلول المصرفية التي تحتاجها الشركات، ولذلك قامت بإنشاء 30 فرعًا تابعين للبنك، حيث تم توزيعهم في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يتم زيادة عدد المكاتب إلى حوالي 40 مكتبًا وذلك قبل نهاية الربع الأول من عام 2021.

مصرف الراجحي يدشن مكاتب حلول الأعمال للشركات

يهتم مصرف الراجحي بخدمة جميع عملائه ولذلك قام بتدشين حوالي 30 مكتبًا خاصًا بحلول الأعمال للشركات، وقد تم توزيعهم في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وهناك بعض التوقعات التي تشير إلى زيادة عدد المكاتب حتى تصل إلى 40 مكتبًا وذلك قبل نهاية الربع الأول من هذا العام 2021.

وقد أشار مصرف الراجحي إلى أن كل مكتب سيضم فريقًا متخصصًا من منسوبي المجموعة المصرفية للشركات، والهدف من الفريق هو مساعدة جميع العملاء والشركات لإتمام أعمالهم المصرفية بشكل أكثر سهولة، ومن المميز في هذه المكاتب أنها ستقوم بتغطية عدد كبير من المناطق في المملكة العربية السعودية.

خدمات مكاتب حلول الأعمال للشركات

تعمل مكاتب حلول الأعمال للشركات على تقديم العديد من الخدمات والحلول المصرفية للشركات، ومن هذه الخدمات ما يلي:

جميع العمليات والخدمات المصرفية وأيضًا العمليات الغير مصرفية.

المنتجات الخاصة بإدارة النقد ومن هذه المنتجات تحويل الرواتب.

المساعدة على إصدار الضمانات والاعتمادات.

مساعدة الشركات على نقل الأموال.

حماية الأجور الخاصة بالموظفين.

نقاط البيع إلى جانب الحسم المباشر.

تقديم خدمة القنوات المصرفية الإلكترونية بالإضافة إلى القنوات الرقمية المتكاملة.

ومن الجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يهدف من تنفيذ هذا الأمر أن يكون المصرف هو (مصرف المستقبل) وذلك لأنه يعمل على مساعدة جميع العملاء في سد احتياجاتهم وذلك بسرعة كبيرة، كما تتميز مساعدة المصرف بالإنتاجية والديناميكية التي يبحث عنها العملاء.

كما يهدف المصرف أيضًا إلى تقديم خدمة متميزة لجميع العملاء حتى يستطيعوا سد كافة احتياجاتهم المصرفية من مكان واحد، ويعمل أيضًا على مساعدة الشركات التي تسعى للنجاح في أعمالها وذلك لأنه يقدم لهذه الشركات جميع الخدمات المتطورة والمتميزة التي يبحثون عنها.

خطوات فتح حساب في مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بإطلاق خدمة جديدة لعملائه حيث أنه وفر لهم إمكانية فتح حساب جديد من خلال الإنترنت سواء عن طريق تطبيق الراجحي أو من خلال الموقع، وبذلك لن يكون الشخص مضطر للذهاب إلى فروع البنك، وتتلخص خطوات إنشاء الحساب فيما يلي:

يتم أولًا الدخول على موقع مصرف الراجحي. بعدها يتم تعبئة النموذج الخاص بإنشاء حساب جديد في الراجحي. ثم يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالشخص إلى جانب توثيق البيانات من خلال النفاذ الوطني أبشر. بعد الانتهاء من عملية فتح الحساب حينها سيتم إرسال رسالة لك تحتوي على المعلومات الخاصة بك. وبذلك تكون قادرًا على الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها المصرف إلى جانب إمكانية إصدار بطاقة مدى للصرف الآلى.

شروط إنشاء حساب في الراجحي

ضرورة توافر هوية وطنية للشخص.

يجب ألا يقل عمر الشخص عن 18 عامًا في حالة كان بالغًا، وألا يقل عمره عن 15 عامًا في حالة كان قاصرًا.

ينبغي أن يكون الشخص مالكًا لرقم هاتف صادر من المملكة العربية السعودية.

التأكد من العنوان قبل كتابته في نموذج التسجيل.

ضرورة أن يمتلك الشخص حساب في أبشر قبل إتمام عملية التسجيل.

بشرى سارة

عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، نقل مصرف الراجحي، عن وزير الإسكان السعودي ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، إبرام اتفاقية تمويل لمشاريع سكنية للمواطنين، تم بين مصرف الراجحي والشركة الوطنية للإسكان، وذلك بتمويل بلغت قيمته 2 مليار ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية خدمة التمويل الإلكتروني، والتي تأتي في إطار خدمات منصة سكني، بغرض تسهيل إجراءات الحصول على التمويل من قبل المستفيدين.

ويأتي الإعلان عن الاتفاقيتين الجديدتين بين المصرف الرائد والشركة الوطنية للإسكان، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص السعودي، بغرض ابتكار حلول حديثة للإسكان، بعيدًا عن الأساليب التقليدية الحديثة، وتسهم في الوقت نفسه، في تحقيق الاستدامة المالية.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم جميع المعلومات التي ترغبون في معرفتها عن قيام مصرف الراجحي بتدشين مكاتب حلول الأعمال للشركات، كما أننا اخبرناكم بكيفية التسجيل في الراجحي من خلال الإنترنت وشروط التسجيل أيضًا.