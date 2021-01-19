نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سريع” رابط أبشر توظيف للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 رتبة جندي الكادر النسائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، من الروابط الهامة للتقديم على الوظائف التي تعلن عنها وزارة الداخلية السعودية، فقد خصصت المملكة العربية السعودية روابط إلكترونية للتقديم على الوظائف الحكومية مثل رابط نظام جدارة، كأحد الوسائل للتسهيل على المواطنين في التقديم للعديد من الوظائف المتاحة بمختلف الجهات، وقد أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن فتح باب التقديم لرتبة جندي نساء 1442، ضمن سلم الرواتب العسكرية، الذي يتميز بالعديد من البدلات والحوافز التي تجعل من راتب الضباط والأفراد متناسب مع المهام التي يقومون بها والأخطار التي يتعرضوا لها بقدر الإمكان.

ومع بداية التقديم على وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بدأ الضغط على الرابط الإلكتروني “أبشر توظيف”، وبالمتابعة وجد جاهزية الرابط لاستقبال طلبات التقديم لرتبة جندي نساء، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم الرابط المباشر للتقديم قبل انتهاء المدة المحددة لنهاية التسجيل، وكافة تفاصيل التسجيل على الوظائف المطلوبة، دون عناء أو إهدار للوقت فتابعونا من خلال السطور القادمة.

رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية لوظائف مكافحة المخدرات

الدخول على الرابط الرسمي “jobs.sa“.

الضغط على مربع الوظائف المتاحة.

الدخول على الوظيفة المراد التقديم عليها.

الضغط على مربع تقديم الطلب.

كتابة بيانات المتقدم ومراجعتها.

الضغط على حفظ.

طباعة الطلب المدون عليه رقم الطلب.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات جندي نساء 1442

يبدأ التقديم من اليوم الأحد الموافق 4 جماد آخر 1442، الموافق 17 يناير 2021، حتي الخميس الموافق 8 جماد آخر 1442، الموافق 21 يناير 2021، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على وظائف رتبة جندي نساء بمديرية مكافحة المخدرات بمختلف مناطق المملكة، على أن يتم التسجيل للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها فيما فوق، وحسب الشروط الواجب توافرها في المتقدمة كما سنوضحها فيما يلي.

المؤهلات والشروط المطلوبة لوظائف مكافحة المخدرات عبر أبشر توظيف

أن تكون المتقدمة من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ.

توافر السيرة والسمعة الحسنة في المتقدمة.

عدم الحكم على المتقدمة في أي من الجرائم.

أن يكون للمتقدمة هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم.

تناسب الوزن مع الطول للمتقدمة حسب اللوائح المعمول بها طبياً بوزارة الداخلية.

أن لا تكون المتقدمة قد تم تعينها في وظيفة عسكرية.

عدم انضمام المتقدمة في أي من المعاهد أو الكليات العسكرية سابقاً.

عدم زواج المتقدمة من جنسية غير سعودية.

اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة للقبول.

نبذة عن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية

هي أحد الافرع التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتم العمل بهذا الفرع مع بدايات عام 1380 هجرياً، ليكون اليد التي تضرب من حديد على كل من يتاجر أو يعمل في المخدرات، بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، واستطاع أن يقوم بعمله بدرجة عالية في مكافحة التهريب والإتجار في كل أنواع المخدرات، للحد من تجارة وتعاطي المخدرات بكافة أنواعها داخل المملكة.