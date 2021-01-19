نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على منصة سلفة تسجيل الدخول للاستعلام عن التمويل الشخصي / تمويل طارئ وسريع بدون تحويل عبر منصة سلفة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة تسجيل الدخول نوضح في المقال كيفية التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية ، حيث أنها من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي يتم من خلالها تحويل التمويل على الحساب البنكي الخاص بالعميل في غضون دقائق معدودة من إنهاء الإجراءات.

منصة سلفة تسجيل الدخول

منصة سلفة هي منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، من أجل منح المواطنين تمويلات مالية بمبالغ صغيرة في خلال خمسة عشر دقيقة على الأكثر.

منصة سلفة استعلام

تهدف المنصة إلى تقديم التمويلات الطارئة للمواطنين، بشرط أن يكون مبلغ التمويل صغير لا يتجاوز الخمسة آلاف ريال سعودي، علمًا بأن المنصة تعتمد على تقنية Fintech في تقديم القروض.

للتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء في منصة سلفة الإلكترونية من أجل الاستفسار عن شروط الحصول على التمويل والأوراق المطلوبة، يتم الاتصال على الرقم التالي 920000327.

مزايا تمويل سلفة

هناك مزايا متنوعة يستفيد منها المواطن السعودي من خلال الحصول على تمويل سلفة، ومن أبرزها ما يلي:

• التمويل متوافق تمامًا مع أحكام الإسلام.

• تتيح المنصة فترة سداد ميسرة.

• يتم تقديم القرض من خلال المنصة بهامش ربح تنافسي للغاية.

• يتم إيداع التمويل بشكل فوري في الحساب البنكي للعميل.

كيفية التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية

يتم التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية Sulfa من خلال خطوات بسيطة، وهي كما يلي:

1. أولاً يقوم المواطن الذي يرغب في الحصول على التمويل من منصة سلفة بالدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط https://sulfah.com/ .

2. يتم الدخول مباشرة على الصفحة الرئيسية للمنصة الإلكترونية، حيث يقوم العميل بإنشاء حساب جديد.

3. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وعنوان البريد الإلكتروني.

4. استكمال ملء البيانات الشخصية في الخانات المخصصة.

5. إدخال البيانات الخاصة بالمهنة والدخل الشهري للعميل.

6. يتم تفعيل الحساب وتحديد مبلغ التمويل المطلوب.

7. اختيار الملف المرغوب الحصول عليه من القائمة الجانبية.

8. .تحديد التاريخ الذي يتم فيه سداد مبلغ التمويل.

9. النقر على أيقونة “اطلب التمويل الآن”.

10. إدخال رقم الهاتف الجوال.

11. كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد الانتهاء من التسجيل واستوفاء كافة الشروط والمستندات يتم تحويل مبلغ التمويل على الحساب البنكي للمقترض.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المقترض حتى يتمكن من الحصول على مبلغ التمويل، بالإضافة إلى رفع بعض المستندات، وتتمثل في الآتي:

1- شروط الحصول على تمويل سلفة

• يجب أن يكون المقترض سعودي الجنسية.

• الحد الأدنى لعمر المقترض ثمانية عشر عامًا.

• يجب أن يكون مر على تاريخ تعيينه في وظيفته الحالية فترة لا تقل عن 6 شهور.

• يجب أن يحصل المقترض على راتب شهري لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال.

2- الأوراق المطلوبة

• صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية.

• كشف حساب بنكي للمقترض لم يمر عليه اكثر من 3 شهور.

• بيان مفردات راتب شهري من جهة العمل.

تعمل منصة سلفة على توفير التمویل الشخصي الاسهل والاسرع عن طريق التقنیة المالیة (Fintech) وذلك من أجل توفير الجهد الوقت على المتقدمين.

فيمكن تقدیم طلب تمویل شخصي وإتمام كافة الإجراءات للحصول على الموافقة وبدأ استلام التمویل من داخل المملكة العربیة السعودیة دون الحاجة لزیارة المقر الرئيسي فيمكن الاستلام من اي قرية أو مدينة بسهولة.

منصة سلفة

فتعد منصة سلفة من أهم المنصات الالكترونية في المملكة التي توفر عبر برنامجها عدة خدمات تمويلية لجميع مواطني المملكة السعودية.

وأكثر ما يميز برامج تمويل سلفة أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بجانب سرعة الحصول على التمويل حيث يمكن قبوله خلال ربع ساعة فقط من الطلب.

وليس ذلك فقط مايميز المنصة بل تتيح المنصة سداد التمويل على فترات طويلة يحددها العميل حسب امكانياته وظروفه في السداد.

كما تعمل منصة سلفة على إستقبال كافة طلبات المتقدمين لها بشكل عشوائي تماما دون جدولة.