نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نظام الإقامة المميزة واللذين يحق لهم الحصول عليها في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الإقامة المميزة أو الجرين كارد في المملكة العربية السعودية فقد قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على نظام الإقامة المميزة وهذا القرار يأتي في سياق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وينهي نظام الإقامة المميزة أو الجرين كارد نظام الإقامة العادية ويمنح المقيم مميزات خاصة.

المميزات التي يحصل عليها حاملي الإقامة المميزة بالمملكة

ومن أهم المميزات لحاملي الاقامه المميزة أو الجرين كارد هي حرية الحركة داخل القطاع الخاص كما تمنح حاملها ممارسة الأعمال التجارية تحت ضوابط معينة كما تعطي للمقيم حق الإقامة مع أسرته وإصدار أذون زيارة الأقارب وأذون استقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى دائما في تحديث وتطوير سوق العمل السعودي والتي تعود على الاقتصاد بالمنافع الكثيرة وخلق التحديات في سوق العمل واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المقيم والمواطن على حد سواء.

شروط الحصول على الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية

اللذين يحق لهم الحصول على الإقامة المميزه في المملكه العربية السعودية يجب أن يتوافر لديهم شروط عديدة منها:

أن يكون لديه ملاءة مالية عالية حتى يتم التعامل في القطاع الخاص.

وان يكون لديهم سجل صحي جيد وذلك لأنه بمثابة التعامل مع مزايا مواطن سعودي.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الإقامة المميزة عن واحد وعشرون عاماً.

أن يمتلك المتقدم إقامة وجواز سفر ذات صلاحية سارية.

عدم وجود أي قضايا جنائية سابقة على المتقدم.

ومن مميزات نظام الإقامة المميزة هو أنه يقضي على عملية التستر وهي التي يكون فيها شركات قائمة على أعمال داخل المملكة من قديم الزمن ولا يكون فيها أي تغيير حيث أن رأس مالها ثابت لايطرا عليها التوسع وهي في الأصل تكون تحت إدارة مقيم وليس مواطن يقوم فيها بجميع الأعمال ولا يتم التوسع فيها لعدم جلب الانتباه فنظام الاقامه المميزه يعطي الصلاحية للمقيم أن يمارس جميع الأعمال بعيداً عن الظل.