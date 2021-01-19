نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيانات العاملين بالصحة 1442 لتجديد قاعدة البيانات للموظفين بالوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات العاملين بوزارة الصحة السعودية لعمل التحديثات اللازمة على قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالمجال في وزارة الصحة، ويتم كتابة أحدث بيانات موظفي الوزارة بشكل إلكتروني لضمان الدقة والتيسير على المتعاملين مع الوزارة، ويأتي النظام الإلكتروني في نقل البيانات وتدوينها ضمن الارتقاء بالمنظومة الإلكترونية بالوزارة والحرص على اتخاذ أحدث سبل التكنولوجيا الحديثة في رفع البيانات.

موقع وزارة الصحة السعودية

تحديث بيانات العاملين

تتيح وزارة الصحة بالمملكة العديد من الخدمات للمواطن السعودي، العاملين بالمجال الطبي وأيضا المرضى، وحرصا منها على تقديم الخدمات الأفضل فيها تقوم من آن لآخر بتحديث بيانات الموظفين بالمجال الطبي، وذلك لضمان الحصول على قاعدة البيانات الأحدث لتيسير التعامل والتواصل للعاملين بالمجال، وتقوم بإتاحة خاصية الدخول الإلكتروني الموحد للموظفين وتسجيل المراكز الوظيفية الأحدث التي توصلوا إليها، وذلك لإتاحة إمكانية الاستعلام عن الرواتب والرتب الوظيفية ومواعيد الإجازات.

كيفية تحديث بيانات الموظف بمجال الصحة

يقوم المستخدم بالدخول على الرابط الرسمي لتحديث بيانات العاملين بالمجال الصحة بوزارة الصحة السعودية. يتم اختيار ايقونة تحديث بيانات الموظف. يقوم العامل بكتابة اسم المستخدم. لابد من كتابة رمز التحقق الموجود في صفحة التسجيل. يبدأ المستخدم بالدخول على الصفحة التالية. يتم الدخول بعدها على صفحة البيانات الخاصة ويتم كتابة المستوى الوظيفي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف أيضا. لابد من كتابة رمز التحقق بعدها. يبدا التحديث لتظهر للمستخدم رسالة “تم تحديث البيانات الخاصة بالمستخدم”.

ويقوم رابط وزارة الصحة أيضا بإتاحة استرجاع بيانات الموظف المفقودة في حال قام المستخدم بنسيان كلمة المرور للحساب الخاص به، ويتم من خلال تحديث البيانات كتابة المستوى الوظيفي الأحدث للموظف لبيان الدخل الإضافة الذي يضاف للراتب الشهري في الانتقال للوظيفة الأعلى، ويتم التسجيل إلكترونيا بشكل كامل لضمان دقة التسجيل وسرية البيانات الخاصة بالمستخدم وأيضا حرصا على التباعد الاجتماعي بالمملكة والتدابير الاحترازية التي تقوم وزارة الصحة بها ضمانا لعدم انتشار فيروس كورونا