كيفيه عمل تفويض قياده سياره من مواطن لمواطن عن طريق الموقع الالكتروني ابشر

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عمر شويل - جدة لتوفير الراحة للمواطنين تقوم وزاره الداخلية السعودية من بذل مجهود كبير لعمل تفويض قيادة سيارة داخل المملكة، ليتم العمل علي خطوات ممنهج لتقوم الإدارة العاملة للمرور بالمملكة الإعلان عنها، ولذلك سيتم نشرح توضيح كل الأمور وأيضا التي يجب توافرها لعمل هذا التفويض، لإصدار التفويض علي أبشر الإلكترونيا يجب ان يكون من ذلك من حساب صاحب السيارة ولابد أن يكون التفويض تابع لمواطن سعودي إلى مواطن آخر أو من مواطن إلى مقيم حسب الخدمة.

وهذا ليس بجديد علي الحكومة السعودية علانها تعمل بكل جهد لتوفير جميع الخدمات إلكترونيا لمواطنيها الأجلاء لتسهيل كافه الأمور والوقت والجهد المبذول لدي الخدمات التابعة بأقسام السيارات عبر منصة ابشر الإلكترونية ومنها تعرف المواطنين علي ماهي شروط ورسوم ومخالفات المرور أيضا مع الخدمات المقدمة .للعلم الإدارة العامة هي من الإدارات العامة الخدمية المترابطة ترابط مالي وأداري بمديرية الأمن العام السعودي في القسم الخاص بالمرور وتعمل على تسجيل التفويضات وإصدار رخص القيادة بكافه أنواعها وسيتم توضيح ذلك من خلال الأتي.

كيف يتم عمل تفويض سياره من مواطن لمواطن.

كيف يتم عمل تفويض قيادة سيارة مواطن لمواطن داخل المملكة العربية السعودية، هي خدمة لكل من يرغب في معرفة هذه الخدمة بكل وضوح، وذلك سيتم كالاتي:

الدخول علي أبشر الإلكترونية عبر الإنترنت. كتابه اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المحددة لها. وأيضا دخول كلمه المرور المؤقتة التي تم إرسال رسالة نصيه بها على هاتفك الشخصي. ثم تختار بعدها التفويض، وتضغط على الخدمات التي نريد إنجازها. ستظهر لك صفحة توجد فيها كافه الشروط، وبعدها تضغط على كلمه (استمرار) إذا تمت الموافقة عليها. سيتم النقل بعدها إلى صفحة توجد فيها جميع البيانات التفصيلية لمالك تلك للسياره. يجب عليك اختيار السيارة التي ترغب بها، ثم دخول رقم الإقامة أو رقم السجل المدني. وبعدها الضغط على إرسال، ليظهر اسم المفوض وأيضا يظهر رقم هاتفه الشخصي. والجزء القبل الأخير يتم أدخال التاريخ من حيث البدء والانتهاء العملية، ثم الضغط على كلمه إرسال ستظهر رسالة تعلمك بإتمام العمل . وبالنهاية الأمر يجب أن تعلم أن لابد من أن يوافق المتفاوض التالي على هذه العملية فيما بينهم .

واليكم نموذج تفويض قياده سياره من مواطن لمواطن.

بهذا أشهد أنا: … إقامة رقم: … بأنني قد فوضت السـيد: … من الجنسية: … ويحمل إقامة رقم: … صادر من: … بتاريخ: … وذلك بقيادة السيارة المملوكة لي والموضح بياناتها أدناه:

نوع السيارة: هنا تكتب نوعها

رقم السيارة: هنا تكتب رقمها

موديل السيارة: هنا تكتب موديلها

وبناءً على ما ذكر أعلاه أُعطي هذا التفويض إلى من يهمه الأمر

المفوض بالتوقيع والختم الرسمي للمنشأة:

الاسم: ……..

التوقيع: ……….

التاريخ: ……..

ملاحظة: نموذج تفويض قيادة سيارة لمقيم من منشأة هو نفس النموذج الذي بالأعلى مع استبدال كلمة (أنا) إلى (منشأة).

خطوات إلغاء تفويض السيارة.

لابد من أن تعلم أنه في السابق التفويض كانت يتم عن طريق الكتابة الورقية كالمعتاد وبسبب التطوير الدائم أصبحت تتم بشكل إلكتروني عبر الأنترنت.

خطوات إلغاء تفويض السيارة.

وذلك عندما يتم عمل تفويض سياره د باسمك، لابد أن تتذكر بأن تقوم بعمل إلغاء للتفويض بعد انتهاء فترة المتفق عليها في التفويض، هذا الإلغاء يجب أن تعرف بانه يتم عن طريق حساب ابشر بعد 24 ساعة من عمل التفويض،ومن الممكن أن هذه العملية تفشل وإذا فشلت لابد أن تقوم بالتواصل مع الدعم الفني بالبشر عملية الإلغاء بأنها فشلت وتقوم أبلغوا الآتي اسمك ثلاثي، اسم المفوض، بيانات السيارة، رقم الهوية، رقم لإمكانية التواصل فيما بعد واسم المفوض له ورقم الهوية للمفوض له أيضا.

ولعل أن حاليا كل هذه الأمور أصبحت سلسه وسهله بعد الجهد المبذول من التطوير المستمر في المملكة العربية السعودية وأنها تواكب العصر وأن جميع التحديثات داخل المملكة إلكترونيا في جميع القطاعات ولكن توجد نسبه من المواطنين لا يعلمون عنها حتي الآن.