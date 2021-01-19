زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب إقليم سان خوان بالأرجنتين

دوت الخليج – وكالات : ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر اليوم , إقليم سان خوان بالأرجنتين .

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال وقع على بعد 36 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة بوسيتو في مقاطعة سان خوان وعلى عمق 11 كيلومترًا , مضيفاً أنه لم ترد أي معلومات حول وقوع ضحايا بشرية أو إصابات.

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