دوت الخليج – حسين الحبيب أعلنت السعودية سماحها رسمياً بعودة البث التلفزيوني لشبكة «بي إن سبورت» القطرية في المملكة، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء. وسيتاح لمكاتب شبكة «بي إن سبورت» العمل في المناطق السعودية وبيع أجهزتها رسمياً، بعد منع استمر نحو 3 أعوام. وتقوم الشبكة القطرية بنقل حصري لبطولات كأس العالم لكرة القدم وكؤوس أمم أوروبا وأفريقيا وآسيا وكوبا أميركا، فضلاً عن دوريات الأبطال في القارات المذكورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السماح بعودة بثّ «بي إن سبورت» القطرية في السعودية بشكل رسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.