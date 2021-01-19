منها أسواق النفع العام.. تشكيل لجان لتسريع نقل 7 اختصاصات من “الشؤون البلدية” إلى “البيئة”

بلادي – الرياض :

شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في العمل على تسريع عملية نقل 7 اختصاصات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين بما يحقق المصلحة العامة.

وشكلت الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة عدة لجان لتسريع عملية النقل، كما عقدت وفقا لـ”الوطن”، عدة اجتماعات لحصر الممتلكات الحالية والكوادر البشرية.

وشارفت 6 اختصاصات على الانتهاء من معظم البلديات، في حين تبقى اختصاص “أسواق النفع العام” تحت الإجراء ومن المرجح أن يتم الانتهاء منه مع شهر ذي القعدة المقبل.

وتتضمن أسواق النفع العام: الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف والمسالخ .

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة، تمثلت في أسواق النفع العام، والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، وحدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وإنشاء وتشغيل وصيانة السدود، وأشياب المياه، وإدارة الماشية السائبة.