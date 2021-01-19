القريات صفر درجة مئوية.. المسند: هذه درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم في المملكة

بلادي – الرياض :
كشف أستاذ الجغرافيا والمناخ، بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، عن درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم (الثلاثاء) بالمملكة.
وبلغت درجة الحرارة أدنى مستوياتها في محطة القريات، لتبلغ صفراً درجة مئوية، فيما شهدت أعلى مستوياتها في جازان وسجلت 21.9 درجة مئوية.
وسجلت منطقة طريف درجتين مئويتين، فيما كانت درجة الحرارة في تبوك 2.6 درجة مئوية.
فيما بلغت درجة الحرارة في مدن نجران والعلا والدوادمي والقصيم 8 درجات مئوية، وسجلت المدينة المنورة 11 درجة مئوية.
أما درجة الحرارة المسجلة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فكانت فجر اليوم 17 درجة مئوية، وفي مطار الملك خالد بالرياض 9.5 درجة مئوية.
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