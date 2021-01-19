في يومه الأول.. قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية في عهد بايدن تعرف على التفاصيل

بلادي – الرياض :
أشارت تقارير صحفية أمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعلن في اليوم الأول لرئاسته مشروع قانون جديد لمنح الجنسية الأمريكية.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، عن مصادر مطلعة، أن القانون الجديد سيحدد منح الجنسية لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.
وتابعت الوكالة، بأنه سيكون أمام الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية بعد الأول من يناير 2021، مسار من 5 سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت، أو البطاقة الخضراء (غرين كارد) التي بمثابة إقامة رسمية.
وفي حال اجتازوا الفحوص المعروفة ودفعوا الضرائب واستوفوا المتطلبات الأساسية، سيمهد أمامهم طريق الحصول على الجنسية خلال 3 سنوات أخرى.
ورغم أن المدة تبدو طويلة، فإنها ستكون مناسبة لبعض المهاجرين، لا سيما من يطلق عليهم “الحالمون” الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة أطفالا وكبروا هناك من دون أن يحصلوا على الجنسية.
واعتبرت الوكالة أن القانون يعد انقلابًا هائلًا على سياسات ترامب بشأن الهجرة، ويوفر أسرع المسارات للحصول على الجنسية.
ومن المقرر تقديم المشروع بعد تأدية بايدن لليمين الدستورية، غدًا الأربعاء.
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