عقوبات بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمدينة المنورة

بلادي – الرياض : نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أكثر من ألفي جولة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا. وأسفرت الجولات الرقابية عن تطبيق عقوبات بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية. وأكدت الأمانة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة والمحافظات التابعة، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

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