“العدل” توضح كيفية توثيق الوقف إلكترونياً في 6 خطوات

بلادي – الرياض :

نوهت وزارة العدل بخدمة “توثيق وقف” عبر بوابة “ناجز”، وهي خدمة إلكترونية تتيح توثيق الوقف من خلال تعبئة النموذج المخصص، وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتمادها تصدر وثيقة وقف رسمية.

وأوضحت الوزارة 6 خطوات لتوثيق الوقف إلكترونياً، وهي الدخول إلى بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية ثم اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد.

وأشارت إلى أن الخطوات التالية تتمثل في اختيار الخدمة المطلوبة، وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، وتسلم إشعار بصدور الوثيقة.