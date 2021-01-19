شرطة جدة تطيح بـ3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وسلبوا مقيمين تحت تهديد السلاح

بلادي – الرياض :
أطاحت فرق شرطة محافظة جدة بثلاثة مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم، عبر انتحال صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المقبوض عليهم في العقدين الثالث والرابع، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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