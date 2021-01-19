وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

بلادي – الرياض :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الإدارة أن العمل سيكون لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة، وفق المسميات التالية: مخطط صيدلاني مبتدئ الخبرة، ووظيفتان تحت مسمى “مثقف صحي”، متوسط الخبرة بحد أدنى عامان.

إضافة لوظائف منسقة مكافحة عدوى، وممرضة جودة، وممرضة جروح، و4 وظائف مدرسة تمريض.

كما تتوافر وظائف: أخصائي نطق وتخاطب، ووظيفتان بدرجة أخصائية موجات فوق صوتية/ نساء وولادة، وأخصائي تقنية أسنان.

وتتوفر 3 وظائف فني ترميز تشخيصي، وناسخ طبي، و5 وظائف فني طب طوارئ، وفني معمل أسنان.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم متاح عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.