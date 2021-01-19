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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس، يهتم الكثير من الطلاب والطالبات بدولة السودان بالبحث عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 من خلال وزارة التربية والتعليم السودانية بعد أن قامت بالإعلان بشكل رسمي عن الاقتراب على الإعلان عن ظهور نتائج نتيجة الشهادة السودانية لجميع الطلاب والطالبات

وسوف يتم رفع النتائج خلال الساعات القادمة على موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان وذلك بدون أن يتقن أولياء الأمور والطلاب الذهاب إلى المدرسة لمعرفة النتيجة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة السودانية 2020

تم الإعلان بشكل رسمي عن رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي تم إقامته لعقد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم السودانية، وأكد أن نسبة النجاح مرتفع في هذا العام وتم الإعلان عن اوائل الشهادة السودانية وأكد أنه يمكن لجميع الطلاب معرفة النتائج من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية عبر الانترنت.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2020 من خلال استخدام رقم الجلوس حتى يطمئن جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور على نتيجة أبنائهم واليكم الخطوات كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم السودانية عبر الانترنت بعد ذلك تقوم بالضغط على نتائج الشهادة السودانية ثم نضيف الرقم الوطني، وتبدأ بكتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة وبعد ذلك تقوم بالضغط على عرض النتيجة، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بالنتيجة في الحال و معرفة جميع الدرجات فى جميع المواد التي قام الطالب أداء الامتحان فيها، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح دائماً.