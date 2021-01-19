نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية ومعرفة غرامة تأخير التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية هي من أهم الخدمات التي توفرها منصة أبشر الإلكترونية للوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث لا يمكن للمقيم البقاء بصلاحية منتهية لهذه الوثيقة، فيما يمكن القيام بإنجاز هذه الخدمة خلال دقائق معدودة، دون الحاجة إلى زيارة أحد المقرات الرسمية، وخسارة الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه فإن الذهاب إلى هذه الأماكن في الوقت الحالي يعد مخاطرة، نظرًا لاستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، في جميع دول العالم ومن بينها المملكة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني وبطريقة سهلة، لذا يلزم على المقيم الاستفسار عن مدة استمرار الصلاحية قبل تاريخ انتهائها، ولمعرفة الوقت المحدد الذي ينبغي عليه تجديد الوثيقة التي تسمح له بالبقاء في البلاد، حتى لا يتعرض إلى دفع غرامات تصل في المرة الأولى إلى 500 ريال، أو ألف ريال في المرة الثانية، أو الترحيل في المرة الثالثة والإبعاد خارج أراضي المملكة العربية السعودية، وجاءت طريقة الاستعلام عن الصلاحية كما في الخطوات التالية:

يجب الدخول أولاً إلى منصة أبشر الإلكترونية. نختار أيقونة “أبشر الأفراد”. ندخل اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي للتحقق بكل دقة. النقر على “خدماتي” ونختار “الاستعلام الإلكتروني”. نختار “الجوازات”. النقر على الخدمة التي نريدها. ندخل رقم الإقامة ومن ثم نكتب الرمز المرئي. يجب كتابة كلمة السر وننقر على أيقونة “عرض”. ظهور جميع المعلومات المطلوبة، ومنها الصلاحية الخاصة بالإقامة، وهل تحتاج إلى تحديث أم ما زال الوقت باقيا.

الاستفسار عن تاريخ انتهاء إقامة الوافد إلى المملكة

يمكن الاستفسار عن تاريخ انتهاء إقامة الوافد إلى المملكة 1442هـ، بكل سهولة عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: