نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنميه العقاري استعلام عن السداد برقم السجل المدني ورقم الهوية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنميه العقاري، والاستعلام عن السداد من خلال رقم السجل ورقم الهوية الوطنية، ويعتبر استعلام الصندوق التمويل العقاري احد اهم الخدمات التي تهتم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن خدمات صندوق التنميه العقارية تشمل كافة الأراضي السعودية، ودائما ما تهتم الحكومة السعودية على تلبية احتياجات المواطنين وخاصه في مجال التنميه العقاري، ومن خلال هذه المقالة سوف نستعرض معكم استعلام عن حالة الطلب صندوق التمويل العقاري سواء برقم السجل المدني أو رقم الهوية، ونتعرف على اهم خدمات صندوق التنميه العقاري والتعرف على معلومات هامه تخص استعلام صندوق التمويل العقاري.

صندوق التنميه العقاري

صندوق التنميه العقاري يعتبر احد الصناديق المالية لدى حكومة المملكة العربية السعودية، ومن أهدافها هي تحقيق المفاهيم التي تخص التمويل العقاري لدى المواطنين السعوديين، وقد تأسس صندوق الدعم العقاري في عام 1394 هجريا الموافق 1975 ميلاديا، ومقر الصندوق العقاري هو مدينة الرياض العاصمة السعودية واحد اكبر مدن المملكة، والسيد ماجد الحقيل هو رئيس صندوق التنميه العقاري، وبدا العمل في إعطاء قروض الصندوق العقاري بداية من عام 1395 هجريا لمساعدة المواطنين في حصولهم وامتلاكهم على السكن المناسب، وكان معدل راس صندوق التنميه العقاري في بدايته كان 250 مليون ريال سعودي حتى اصبح 83 مليار ريال سعودي.

خطوات الاستعلام عن سداد صندوق التنميه العقاري

من ابرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنميه العقاري هو الاستعلام عن سداد صندوق التنميه العقاري، حيث من خلال الدخول على موقع الصندوق الإلكترونية يمكن الاستعلام عن كافة الخدمات المقدمة من الصندوق وهى كالتالي.

أولا عليك الدخول على الموقع الرسمي لصندوق التنميه العقاري.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

كتابة رمز التحقيق ومنها انقر على كلمة دخول.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية بعدها تقوم بكتابة رقم السجل المدني ورقم الهوية الوطنية.

بعد عمل كل الخطوات أعلاه سوف تظهر لك جميع المعلومات والبيانات المطلوبة ومنها سداد قيمة قرض صندوق التنميه العقاري ومواعيد الاستحقاق الخاصة بالأقساط.

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