نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي العقاري وحاسبة التمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي العقاري يعتبر بنك الراجحي أحد أكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية وكذلك يعتبر أفضل بنك للتمويل العقاري المدعوم بالإضافة إلى تقديمه للعديد من التمويلات للعملاء منها تمويل الراجحي الجديد كما أن البنك يقدم العديد من أنواع التقسيط منها تقسيط جوالات بنك الراجحي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على التمويل العقاري من بنك الراجحي.

تمويل الراجحي العقاري

يبحث العديد من الأفراد من داخل المملكة عن تمويل الراجحي العقاري وذلك رغبة منهم في الحصول على التمويل الذي يساعدهم على شراء مسكن خاص بهم أو شراء مسكن للاستثمار كما أن البنك يتيح لعملائه إعادة هيكلة الالتزامات التمويلية.

تمويل الراجحي الجديد

يقدم بنك الراجحي العديد من الحلول التمويلية للتمويل العقاري تناسب جميع الفئات وطلبات العملاء وتتوافق مع الشريعة الإسلامية ومن أهمها شراء الأراضي أو التمويل بضمان العقار أو الاستثمار العقاري كما أن البنك يقدم تمويل عقاري لشراء وحدات سكنية خاصة بالإضافة إلى تمويل شخصي من خلال نفس التمويل وبالتالي يحصل المواطن على مبلغ يستطيع من خلاله تسديد جميع الالتزامات الخاصة به.

حاسبة التمويل العقاري الراجحي

يستطيع العملاء معرفة قيمة التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من خلال بعض الخطوات السهلة والتي وضعها بنك الراجحي تيسيرًا على العملاء دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك، ويتم معرفة قيمة التمويل من خلال الإجراءات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

يتم اختيار التمويل العقاري من قائمة التمويل.

يتم بعد ذلك اختيار نوع التمويل العقاري المراد الحصول عليه والضغط على كلمة معرفة المزيد.

بمجرد الضغط عليه يظهر حاسبة التمويل العقاري ويقوم العميل بإدخال بعض البيانات منها العمر، وسعر بيع العقار، وقيمة الراتب الشهري، وقيمة الدفعة التي يتم دفعها مقدمًا.

يتم بمجرد دخول هذه البيانات ظهور قيمة القسط الشهري، وصافي قيمة التمويل وكذلك هامش الربح السنوي.

شروط الرهن العقاري في بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي الرهن العقاري تحت شعار بيتك مصدر تمويلك فيمكن للعميل صاحب العقار الحصول على تمويل من بنك الراجحي بضمان هذا العقار من خلال توافر بعض الشروط وهي كالآتي:

أن يكون العميل سعودي الجنسية.

أن يحصل العميل على مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي في حال ما كان موظف حكومي، وسبعة آلاف ريال ونصف في حالة ما كان موظف قطاع خاص.

أن يكون العميل موظف في الخدمة مدة لا تقل عن ستة أشهر للقطاع العام، وسنة كاملة في القطاع الخاص.

يكون الحد الأدنى للتمويل بقيمة خمسون ألف ريال سعودي، وبحد أقصي ثلاثة ملايين ريال.

يمكن للعميل أن يضيف قيمة الدخول الأخرى له بحد أقصي خمسون بالمائة بعد موافقة البنك.

وكذلك يستطيع المواطن السعودي الحصول على تمويل الراجحي العقاري لشراء عقار للمسكن أو عقار للاستثمار أو كذلك يمكن الحصول على تمويل لشراء قطعة أرض من بنك الراجحي.