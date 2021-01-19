نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في جدارة للوظائف الإدارية والتعليمية وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في جدارة من المهم التعرف عليها لمن يرغب في الانضمام إلى الوظائف الحكومية التي تعلن عنها المملكة العربية السعودية، ويذكر أن هناك جدارة الوظائف التعليمية بالإضافة إلى جدارة الوظائف الإدارية ويتم طرح شروط تلك الوظائف من خلال جدارة للتوظيف المنصة الإلكترونية المشهورة، للباحثين عن فرص عمل جديدة في القطاع الحكومي، وسوف نتعرف على طريقة التقديم في جدارة من أجل الانضمام إليها.

شروط التسجيل في جدارة

وظائف الخدمة المدنية وأيضًا وظائف النيابة العامة وكل ما يمت بصلة إلى الحكومة والمؤسسات السعودية، يُعلن عنه من خلال منصة جدارة للتوظيف، والتي ينبغي أن يكون المواطن مسجلًا بها ولديه حساب بالفعل حتى يستطيع الالتحاق بالوظائف وتندرج شروط التسجيل في:

ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا بد أن تكون الوظيفة التي يرغب المواطن بالتسجيل فيها تتناسب مع المؤهل التعليمي الحاصل عليه.

ينبغي أن يتم إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

لا بد ألا يكون قد تم تسجيله أو قام بحذف حسابه في برنامج ساعد.

طريقة التسجيل في جدارة

سنقوم بالدخول إلى منصة جدارة للتوظيف الإلكترونية ونقوم بالنقر على تبويب مستخدم جديد أو تسجيل جديد.

ثم نقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والنوع ورقم التحقق.

ثم نقوم بالنقر على تبويب دخول.

نقوم باستكمال البيانات المتبقية وخصوصًا تلك التي تتعلق بوسائل الاتصال.

ثم نقوم بإدراج العنوان بالتفصيل، وبيانات العمل، والشهادات التي حصلت عليها.

نقوم بإدخال البريد الإلكتروني، وإدخال البيانات الصحية، سواء التي تخص الطول أو الوزن.

إدخال كلمة السر لحسابك في جدارة وإعادة التأكيد عليها.

الموافقة على الشروط والأحكام والتعهد بصحة كافة البيانات، ثم النقر على تبويب حفظ.

جدارة تسجيل الدخول 1442

والجدير بالذكر أنه عقب شروط التسجيل في جدارة يحق لك أن تقوم بتسجيل الدخول سواء من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، كما يمكن الدخول إلى جدارة من خلال النفاذ الوطني الموحد وحساب أبشر الإلكتروني، ويمكن التعديل على البيانات التي تم إدخالها من قبل في جدارة، والتي تخص المستوى التعليمي والدورات التدريبية التي حصلت عليها.