نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442 عبر قياس الشروط والرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية واحد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع قياس ويهدف الاختبار إلى تسهيل الوقت والجهد على المواطنين الذين يرغبون في الحصول عليه من أجل التقديم في شتى الوظائف الحكومية المعلن عنها، وبالأخص في حالة التسجيل في جدارة وسوف نتعرف على طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية بالإضافة إلى المواعيد والرسوم بالتفصيل.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

اختبار القدرة المعرفية العامة يعمل على قياس المشتركين، سواء من الناحية العقلية أو من الناحية المعرفية، ويقيس فهم المتقدمين للأمور، وهذا يُفيد بشكل فعال في قياس بعد النظر لديهم، عند الالتحاق في أحد الوظائف الحكومية في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتم التأكد من إمكانية الأفراد في حل المشكلات والعقبات التي تقف أمامهم.

طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

قم بزيارة موقع قياس وقم بكتابة رقم السجل المدني وكلمة السر.

قم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول، ثم بعدها قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية، ونختار الاختبارات المتاحة للتسجيل.

علينا أن نختار اختبار القدرة المعرفية، وقم بتحديد العنوان، ونوع الاختبار.

حيث أن هناك نوعين من الاختبارات الورقية والآلية، وقم باختيار الوقت المناسب لك، وأيضًا المقر الأقرب.

لا بد من سداد رسوم الاختبار.

قيمة رسوم اختبار القدرة المعرفية

من ضمن الاشتراطات لأداء اختبار القدرة المعرفية أن يتم سداد قيمة رسومه، والجدير بالذكر أن الرسوم تصل إلى 200 ريال سعودي، ويتم استخدام وسائل السداد الإلكتروني سواء البطاقات الائتمانية أو السداد من خلال الصراف الآلي.

شروط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

الاختبار من أهم الاختبارات المتاحة فقط للحاصلين على الجنسية السعودية، وغير مسموح للمواطنين المقيمين أو الوافدين من التسجيل فيه، كما أنه موجه لصالح الحاصلين على المؤهلات التعليمية العالية، وحتى يتم اجتياز الاختبار لا بد من الحصول على حد أدنى للدرجات يصل إلى 20 درجة، ويمكن التقديم حتى سبع مرات.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1442 عبر قياس

وقد بدأ استقبال الطلبات في اختبار القدرة المعرفية من 28 ديسمبر الماضي، ويستمر التسجيل حتى 22 من شهر فبراير 2021، ويمكن المتابعة من خلال موقع قياس للتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالاختبار.