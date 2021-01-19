نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن للمستفيدين يوضح مدة الاعتراض والأهلية والضوابط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يُعلن مدة تجاوز الاعتراض على حالة الأهلية بحد اقصي 3 اشهر ولا يستطيع المواطن التقدم بأي طلب في برنامج حساب المواطن مرة أخري، نظراً لتعليق استقبال أي طلبات جديدة أو حديثة للتسجيل في حساب المواطن من اجل الحصول على الدعم المالي، جاء هذا في أخر أخبار حساب المواطن للرد علي احد المواطنين على حساب المواطن توتير كما اكد البرنامج نزول حساب المواطن في الموعد المحدد له كل شهر في الحسابات البنكية المدرجة في البرنامج بشكل إلكتروني حيث يستطيع المستفيد أن يقوم بعمل حساب المواطن دخول برقم الهوية الوطنية ومعرفة حالة نزول الدفعات المالية وفي حالة تأخر الدفعات الاتصال على رقم حساب المواطن 19912 من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة العاشرة مساءً والتقدم بشكوي أو اعتراض على التأخر أو في حالة طلب زيادة الدعم المالي.

حساب المواطن

اكد برنامج حساب المواطن وضع عدد من الضوابط الجديدة للفرد المستقل. شمل البرنامج تعليق حسابات المستفيدين الجدد أو التقدم بطلب تسجيل جديد حساب المواطن. اكد حساب المواطن على صرف جميع المستحقات المتأخرة في الوقت الحالي. سوف يقوم حساب المواطن فتح باب التسجيل في موقع حساب المواطن الرسمي خلال الوقت الذي يتم تحديده من قبل البرنامج. لمن هم عمرهم 18 عام أو اكثر يشترط للأفراد المستقلين إضافة ما يثبت استقلالية المسكن. يجب رفع نموذج من عقد الإيجار الموحد من منصة الإيجار أو صلك ملكية سكنية أو مشهد إثبات من الجامعة أو الكليات والمعاهد العسكرية. يجب إرفاق المستندات من اجل استمرار دعم حساب المواطن. موعد صرف حساب المواطن للأفراد المستقلين يتم بشكل شهري في حالة توافر الشروط السابقة.

الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

حاسبة حساب المواطن واحدة من اهم الأمور التي تعمل على تيسير وتسهيل عملية حساب الاستحقاق المالي والدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، وذلك من اجل مساعدة كل الأسر الفقيرة والمتوسطة والأزواج والأرامل والأيتام والطبقات المتعددة في كل أنحاء المملكة، متي حساب المواطن قبل فترة إيداعه في الحسابات البنكية يمكن لجميع المستفيدين دخول موقع حساب المواطن والقيام باستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن وحساب عدد الأموال التي يمكنه الحصول علية من البرنامج والدعم المقدم أليه بشكل تقريبي.

حساب المواطن شروط الأهلية