نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب مبلغ الدعم من حساب مواطن بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب مبلغ الدعم من حساب مواطن، قام حساب مواطن بتوزيع مبلغ الدعم المستحق لدفعة شهر يناير دفعة رقم 38 الأسبوع الماضي، ويوضح حساب مواطن باستمرار من خلال الموقع الرسمي على تطبيق تويتر للتواصل الاجتماعي الشروط المطلوبة للتسجيل بحساب مواطن وشروط استحقاق مبلغ الدعم، كما أن الحساب يرد على جميع التساؤلات الموجهة إليه من قِبل المواطنين ومستفيدي الدعم المادي، وكان من أكثر التساؤلات التي تطرح على حساب مواطن هو كيفية حساب مبلغ الدعم وأوضح حساب مواطن الطريقة الأكيدة لحساب مبلغ الدعم المستحق للمواطن.

الاستعلام عن مبلغ الدعم من حساب مواطن

من خلال ما أوضحه حساب مواطن بأنه يمكن حساب مبلغ الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، ويطلب الموقع تحديد دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمارهم وأي تحديث جديد بالبيانات، وذلك لتحديد القيمة الصحيحة المستحقة من دعم حساب مواطن، ويجب تحديد الحد المانع للحصول على مبلغ حساب مواطن أيضًا.

شروط استحقاق مبلغ حساب مواطن

وذكر حساب مواطن شروط أهلية دعم حساب مواطن للمواطنين لكي يتمكنوا من التعرف عليها لتحديد أحقيتهم لمبلغ حساب مواطن من عدمه وهي:

جنسية المتقدم يجب أن تكون سعودية. إقامة المتقدم الدائمة في المملكة العربية السعودية، ومدة بقائه بخارج المملكة في الأثنى عشر الماضية لم تتخطى 90 يومًا. يجب ألا يكون المتقدم متواجد بأي من السجون أو دور الإيواء التابعة للحكومة. يجب أن تكون البيانات المسجلة بالموقع متوافقة مع البيانات الشخصية الحقيقة.

ضوابط حساب مواطن

والجدير بالذكر أن حساب مواطن قام بتعليق أي تسجيل جديد به منذ دفعة شهر مارس الماضية لعام 2020، كما أنه أضاف بعض التعديلات الجديدة على الحساب منها أن تم تحديد قيمة الحد الأعلى لاستحقاق مبلغ الدعم، ووضعه لبعض الشروط الخاصة بالفرد المستقل بحساب مواطن مثل إثبات ملكيته أو إيجاره للمسكن وذلك حتى يضمن المتقدم استمرار حصوله على دعم حساب مواطن.