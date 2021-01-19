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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يتم توفير الضمان الاجتماعي وما هي قيمته؟ في المقال التالي
عمر شويل - جدة توفير الضمان الاجتماعي، برنامج الضمان الاجتماعي هو خطوة هامة وكبيرة من المملكة العربية السعودية، والتي تقدم من خلال وزارة العمل، وهو عبارة عن مبلغ مالي يتم توفيره لمن يواجهون صعوبات في المعيشة بدخول منخفضة أو متوسطة، حتى يتم المساواة بين جميع المواطنين بالسعودية، ومن خلال برنامج الضمان الاجتماعي يتم تسجيل بيانات الأفراد الذين يريدون التقديم ببرنامج الضمان الاجتماعي لمراجعة تلك البيانات من قبل المختصين لتحديد قبول الفرد من عدمه، ويتساءل الأفراد الحاليين عن موعد نزول الضمان الاجتماعي لمستحقيه وما هي قيمته وذلك ما سوف نوضحه.
ميعاد توفير الضمان الاجتماعي لمستحقيه بالشهور
وهذه قائمة نزول مرتب الضمان الاجتماعي على مدار العام الحالي:
- شهر يناير وشهر جمادي الأول، يتم توفيره بيوم الخميس الموافق 14/1.
- شهر فبراير وشهر رجب، يتم توفيره بيوم الأحد 14/2.
- شهر مارس وشهر شعبان، يتم توفيره بيوم 14/3.
- شهر أبريل وشهر رمضان، يتم توفيره بيوم 13/4.
- شهر مايو وشهر شوال، يتم توفيره بيوم 13/5.
- شهر يونيو وشهر ذو القعدة، يتم توفيره بيوم 10/6.
- شهر يوليو وشهر ذو الحجة، يتم توفيره بيوم 11/7.
قيمة راتب الضمان الاجتماعي
يصرف برنامج الضمان الاجتماعي مبلغًا من المال بشكل شهري لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، حتى يساعدهم في تخطي أمور الحياة المادية وشراء ما يرغبون به، ولدعم العديد من الأسر في السعودية مثل أصحاب المرض، والذين لا يقدرون على العمل، وأسر الغائبين والمفقودين والسجناء، والحصول على ذلك المبلغ مستمر ولا يتم انقطاعه، ولكن قد تتوقف في حالة الحاجة لتحديث بيانات الفرد وعدم قيامه بذلك، لذلك فمن الهام لضمان استمرار الحصول على الضمان الاجتماعي يحب تحديث البيانات بشكل مستمر.
وقيمة دعم الضمان الاجتماعي تحدد كالتالي:
- الأسرة التي عددها فردين لها مبلغ 1285 ريال سعودي.
- الأسرة ذات ثلاثة أفراد لها مبلغ 1570 ريال سعودي.
- الأسرة ذات الأربع أفراد لها مبلغ 1855 ريال سعودي.
- الأسرة ذات الخمس أفراد لها مبلغ 2140 ريال سعودي.
- الأسرة ذات الست أفراد لها مبلغ 2420 ريال سعودي.
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