نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على بطاقة من صراف الراجحي بدل المفقودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على بطاقة صراف الراجحي بدلًا من المفقودة، مصرف الراجحي من أشهر وأفضل مصارف المملكة العربية السعودية، والذي يسعى لتقديم مختلف أنواع الخدمات التي تلائم جميع أنواع العملاء ولجذب مقدار أكبر من العملاء، والجدير بالذكر أنه من البنوك العريقة التي تأسست منذ سنوات طويلة وهي سنوات طويلة من خدمة العملاء وإرضائهم، ويواجه البعض مشكلات خاصة بفقد بطاقة مصرف الراجحي ولا يعرفون كيفية الحصول على واحدة جديدة لذلك نذكر لكم الطريقة.

مصرف الراجحي

تم تأسيس المصرف منذ سنوات طويلة منذ عام 1957م على يد الأخوة عبد الله ومحمد وصالح وسليمان بن عبد العزيز الراجحي، وتمكنوا من الاهتمام بالمصرف حتى وصل لمكانته الحالية وأصبح من أشهر مصارف المملكة السعودية وبالأخص في الرياض مقره الرسمي، واحتاج المصرف لتأسيسه ما يبلغ من 25 تريليون ريال سعودي كرأس مال، ومن أفضل ما يتميز به المصرف اتباعه لأحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة لخدمات متميزة أخرى.

الحصول على بطاقة من صراف الراجحي بدل المفقودة

للفاقدين لبطاقة صراف الراجحي أو لمن تعرضوا لتلف البطاقة، باتباع الخطوات التالية يتم الحصول على بطاقة صراف الراجحي الجديدة:

زيارة أقرب جهاز من أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للمصرف. ويتم النقر على بطاقة جديدة، ومن ثم طباعة بطاقة صراف الراجحي. يجب أن يقوم العميل بكتابة رقمه الخاص بالحساب المصرفي، والتأكيد عليه بعد كتابته. ومن ثم عليه كتابة اسمه ورقم جواله والرقم السري، والتأكيد بالبصمة في الجهاز لمزيد من التأكد. من الهام الانتظار حتى يتم التأكيد على نجاح بصمة اليد للعميل، وكتابة الاسم مرة أخرى. يتم الانتظار لمدة قليلة حتى تخرج البطاقة الجديدة من الصراف، والتأكد من ظهور رسالة محتواها نجاح عملية طباعة بطاقة الراجحي. يتم تفعيل البطاقة من جهاز الصراف الآلي القريب.

استخراج بطاقة صراف الراجحي من الموقع الإلكتروني

كما ويوفر المصرف خدمة الحصول على بطاقة الراجحي من الموقع الإلكتروني بكل سهولة كالتالي: