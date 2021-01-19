نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد رخصة السير عبر منصة أبشر وزارة الداخلية للأفراد والرسوم المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد رخصة السير من أكثر الخدمات التي يتم الإقبال عليها، وخصوصًا أنها أصبحت إلكترونية وتُقدم من خلال وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر أفراد فلم يعد أي فرد بحاجة إلى زيارة إدارات المرور المنتشرة في جميع المدن السعودية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات 2021 من خلال أبشر من أجل التعرف على موعد الفحص بالإضافة إلى شروط الفحص الدوري لجميع المركبات.

تجديد رخصة السير أبشر

وتعتبر منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات ذات الخدمات المتميزة، والتي سهلت منذ أن انطلقت على الجميع الوقت والجهد، ولاقت اقبال كبير من الوافدين والمواطنين السعوديين، حيث أنها توفر للوافدين الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالإضافة إلى الاستعلام عن تأشيرة، وتوفر للمواطنين خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالإضافة إلى تجديد رخصة القيادة بالإضافة إلى تجديد استمارة السيارة أيضًا.

ويمكن تجديد رخصة السير عبر بوابة أبشر من خلال الطريقة التالية:

ستقوم بزيارة منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية، ومنها علينا اختيار أبشر أفراد.

ثم نقوم بتسجيل الدخول، والنقر على تبويب خدماتي، ثم ننتقل إلى المرور، ونختار منه تجديد الرخصة.

علينا تحديد السيارة، وكتابة البيانات ثم النقر على تبويب التجديد.

رسوم تجديد رخصة القيادة 2021

الاستعلام عن صلاحية الرخصة أبشر وزارة الداخلية

والجدير بالذكر، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية رخصة السير من أجل التعرف على موعد التجديد من خلال بوابة أبشر أفراد، والدخول إلى تبويب الاستعلامات، ثم النقر على تبويب الاستعلام عن بيانات الاستمرار من خلال أبشر المرور، وعلينا بعدها أن نقوم بإدخال البيانات المطلوبة، والمتمثلة في:

رقم الهوية الوطنية.

رقم الإقامة إن كانت الرخصة للمقيمين.

رقم لوحة السيارة.

ثم النقر على تبويب عرض.

ستظهر الآن كافة بيانات الرخصة، واستمارة السيارة.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة الداخلية، والمتمثلة في إدارة المرور، أنه يلزم سداد قيمة رسوم تجديد رخصة السير سواء من خلال ماكينات الـATM أو من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، والتي ينبغي أن تحتوي على نفس قيمة المبلغ المطلوبة من أجل تجديد الرخصة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الهوية الوطنية سارية، وكذلك إقامة الوافدين.