نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي يصل إلى 300 ألف ريال بقسط شهري أقل من 1000 بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية يلجئون إلى الحلول والمنتجات التمويلية التي تقدمها العديد من الجهات في السعودية، حيث تعد الحصول على خدمة التمويل الشخصي واحده من أبرز الخدمات التي تمكن المستفيدين من الحصول على مبلغ من المال، سواء من البنوك أو الشركات المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والتي من بينها بنك الرياض الذي يعد واحدا من أعرق البنوك في المملكة العربية السعودية والذي يقدم خدماته بما فيها خدمة الحصول على قرض شخصي وفق بعض القواعد والإجراءات المتبعة من قبل إدارة البنك.

شروط قرض بنك الرياض

هنا بعض من الشروط الهامة لكي تحصل على قرضك الشخصي بتسهيلات ميسرة ومرنة وتتلخص في أن إذا كان طالب التمويل سعودي الجنسية فلا يقل العمر عن 18 عاما، وصافي الراتب الشهري 3000 ريال للموظف الحكومي، احصل على تمويل سيارة من بنك الرياض بموافقة فورية، وللموظف القطاع الخاص فلا يقل الراتب عن 5000 ريال، والعمر لا يقل عن 18 عام، ومدة خدمة لا تقل عن 3 شهور، أما إذا كان لمتقدم على طلب التمويل مقيم فيجب أن لا يقل العمر عن 22 عاما، والراتب الشهري 5000 ريال للموظف الحكومي، ومدة الخدمة لا تقل عن 6 أشهر، للموظف الخاص لا يقل المرتب عن 8000 ريال والعمر لا يقل عن 22 عاما ومدة الخدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

قرض شخصي بدون تحويل راتب

يقدم بنك الرياض قرض شخصي بتسهيلات ميسرة لمساندتك في تحقيق أحلامك سريعا وبدون قلق، فذالك القرض قد يصل إلى 300 ألف ريال ويبدأ من 50 ألف ريال بقسط شهري أقل من 1000 ريال حسب قيمة القرض المختار، ومتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع إمكانية التمويل مرة أخرى إذا تم سداد 20 في المائة من قيمة القرض الأول بفترة سداد 5 سنوات، وأيضاً يمكن للمتقاعدين الحصول على التمويل إذا كان العمر 70 عاما، ومن أهم المميزات أنه في حالة الوفاة فأنه يتم إعفاء الورثة من سداد القرض.

رقم بنك الرياض

هذا ويمكنك الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض عبر الرقم المجاني 920002470 أو إذا كنت عميل لدى البنك فيمكنك الدخول عبر الهاتف المحمول الموثق وسيتم إدارة جميع الخدمات المتاحة لك وللتسجيل أو إعادة تغيير الرقم السري، والتعرف على حسابك المصرفي، وسداد المستحقات ودفع الفواتير الحكومية والمخالفات المرورية، وتحويل الأموال بين الحسابات، تفعيل بطاقة الائتمان.