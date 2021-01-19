بحضور 150 متدربة مستجدة تقنية البنات بالأحساء تختتم برنامج تهيئة المتدربات المستجدات

دوت الخليج – علي بن زيد

اختتمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم الثلاثاء الموافق06/06/1442هـ برنامج تهيئة المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني 1442هـ، وذلك بقاعة الانشطة بمقر الكلية، وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة على مدى 3 ايام، بهدف ايجاد بيئة آمنه ومحفزة للعمل والتدرب بغرض تعريفهن بأبرز الحقوق والواجبات ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية، بإشراف وكيلة شؤون المتدربات أ.اسماء الناصر وتنفيذ المرشد الطلابية أ.خلود العنزي.

هذا وقد جرى خلال البرنامج توضيح خدمات التوجيه والإرشاد، كذلك التعريف بإجراءات القبول والتسجيل في الكلية وشرح برنامج رايات والتدرب الإلكتروني والتعريف بصندوق المتدربين، لوائح السلوك والمخالفات، تخصصات الكلية واختتمت بالتعريف بإجراءات السلامة والاجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا وتوجيهم من خلال قنوات التيليجرام للرد على استفسارات المتدربات المستجدات.

وأوضحت منسقة العلاقات العامة والإعلام بالكلية أ.هدى النعيم، أن برنامج التهيئة تضمن حضور المتدربات على مجموعات محدودة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصي بها مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين الحاضرات؛ بهدف تعريف وتهيئة المتدربات المستجدات على البيئة التدريبية بالكلية، بما يسهم في اكتساب المتدربات المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته .