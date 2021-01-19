نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لائحة الزكاة الجديدة 2021 للفوترة الإلكترونية والمكلفون الخاضعين لها بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لائحة الزكاة الجديدة 2021 للفوترة الإلكترونية تسعى المملكة إلى جعل كافة الأنظمة والخدمات تعمل بشكل الكترونى لجعل البيانات اكثر سرعة ودقة عن استخدام الأوراق والذهاب إلى المكاتب للإنهاء اجتراءات، كما قد أصدرت الهيئة العامة للزكاه والدخل لائحة الزكاة الجديد للفوترة إلكترونية وقد إضافات تعديلات جديده، كما أن نظام الفواتير الإلكترونية هو إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والتعديلات الورقية إلى عملية إلكترونية تسهل تبادل الفواتير وتعديلها ومعالجتها إلكترونياً بين البائع والمشتري ويوجد ماسح ضوئي للفواتير الإلكترونية المكتوبة بخط اليد أو الممسوحة ضوئيا، وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دخول اللوائح حيز التنفيذ من تاريخ النشر وسيتم تقديم الطلب الإلزامي للمكلفين الخاضعين لها.

لائحة الزكاة الجديدة 2021 للفوترة الإلكترونية

تعد الزكاة من الأمور المهمة التي تركز عليها المملكة فكل مسلم يهتم بها وبالتالي أصبح الحساب الإلكتروني خاضعًا للضريبة، وتكون تحت إشراف وإدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل وقد صدر مؤخرًا نظام جديد لزكاة 2021 للفوترة الإلكترونية.

أصبحت هذه اللائحة التزامًا فوريًا لجميع الخاضعين للضريبة والمؤهلين. قد تم الإعلان عن هذه اللوائح في ديسمبر 2020 وكانت في مرحلة البحث والنظر والتعديل وقد وصلت إلى شكلها الأخير وستفرض على الجميع بداية ديسمبر 2021. وتعتبر هذه الفاتورة الإلكترونية ليست سوى حساب ضريبي جديد ومفصل يحتاج ألية أي شخص خضع للضريبة سابقًا إلى استخراج فاتورة إلكترونية. وتتميز الحسابات الإلكترونية بقدرة كبيرة على الادخار كما أنه أكثر دقة وتنظيمًا. سيكون على الجميع القيام بهذه الفاتورة للتأكد من دخل كل فرد. كما ستساعد كثيرًا في الكشف ومعرفة قيمة ومستحقات الزكاة. كافة الفواتير الورقية سيتم تحويلها إلى فواتير إلكترونية مع الوقت. يمكن بسهولة شديدة التعديل والتغيير في الفواتير الإلكترونية. كما تضم الفواتير الإلكترونية كل ما كانت تضمه الفواتير الضريبية الورقية القديمة.

نظام الزكاة الجديد 2021

تضع اللائحة الجديدة كافة الشروط المنظمة لعملية الضريبة المضافة. لائحة الزكاة الجديدة 2021 للفوترة الإلكترونية تعتبر لائحة تنفيذية إلزامية على الجميع. كل الأشخاص المفروض عليهم القيمة المضافة ملزمين بها. كما يلزم من قبل الوكيل الذي يمثل دافعي الضرائب. في الوقت الذي يبدأ فيه تفعيل هذه اللائحة تعين على الشخص استخراج فاتورة إلكترونية لجميع المعاملات التي يتم تضمين فواتيرها في قسم الفواتير الضريبية. إصدار فاتورة إلكترونية لجميع المبالغ المحولة والمستلمة. تكون ملزمة لجميع المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية وليس خارجها. هي فواتير إلزامية ورسمية ومعتمدة تمامًا مثل الحسابات الورقية. كافة المخالفين لهذه اللائحة يتعرضوا للعقوبة ولدفع الجزاءات مثل المخالفين لباقي اللوائح. يجب التأكد من وجود كافة البيانات وكل ما تحتاج إليه الفاتورة لتكون موثقة وموافق عليها. يجب التأكد من وجود شبكة إنترنت نشطة عند القيام بالفواتير الإلكترونية. يجب التأكد من توافر إمكانية الربط مع واجهات أخرى. كما يجب التأكد من عدم وجود أي تلاعب أو اختراق للجهاز المستخدم في إخراج الفاتورة الإلكترونية. توفر الفواتير الإلكترونية إمكانية الحصول على الإشعارات إلكترونيًا. للجهات المسؤولة تعديل القائمة في أي وقت ، ولها الحق في إضافتها أو حذفها. تأكد من الحفاظ على خصوصية الشخص العادي وعدم تعرضه للنصب أو الاحتيال أو التطفل.

المكلفون الخاضعين للائحة الزكاة