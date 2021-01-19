نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021 وأرقام الاشتراك لجميع الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة بجوائز ضخمة لم يُعلن عنها من قبل، تنطلق مسابقة الحلم الجديدة 2021، عبر شبكة mbc، إذا بلغت قيمة جوائز هذا العام 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، يجري توزيعها على سحوبات مختلفة، حيث أن قيمة السحب الواحد الأساسية تبلغ 100 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار قيمة السحوبات الفردية، فيما خصصت المسابقة العالمية سحوبات أخرى لشهر رمضان المقبل، ليبقى في النهاية “السحب العملاق” بقيمة مليون دولار أمريكي، والذي بدأت المسابقة تلقي الاشتراكات بشأنه عبر الأرقام التي خصصتها لجميع الدول.

ومن الجدير ذكره أن اختيار الفائز يجري بطريقة عشوائية في البرنامج على الهواء مباشرة، ثم يجري الاتصال بالفائز لتهنئته وأخذ بياناته الشخصية للتواصل معه وتسليمه جائزته المالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021

نوضح لكم عبر السطور التالية كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021 وذلك عن طريق 3 خطوات بسيطة عبر الهاتف الجوال، للترشح إلى الحصول على إحدى الجوائز المالية الكبرى التي لا تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على مليون دولار، وللاشتراك في المسابقة يرجى إتباع الخطوات التالية:

نقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم”، أو “dream”، أو “reve”. علينا الاتصال على الرقم المختصر لشركة المحمول التي نتبعها ووفق أرقام دولتك. يلزم ضرورة الإجابة عن السؤال الذي يصلنا لتفعيل الاشتراك وذلك بشكل صحيح.

أرقام الاشتراك في Dream MBC لجميع الدول

الدولة أرقام التواصل السعودية Mobily 650444 Zain 755505 Zain 755505 Mobily 650444 LEBARA 313131 Virgin Mobile 300300 Thuraya 0088216101074 الكويت Zain 96922 VIVA 50640 GSM 4141 gsm 4141 الإمارات Etisalat 6070 Du 3636 مصر Etisalat 95450 Vodafone 95450 Orange 95450 العراق Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833 1200 الأردن Orange 98880 Umniah 98858 Zain 98858 70 فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750 سوريا MTN 1736 Syriatel 1736 موريتانيا Mauritel 1559 المغرب Inwi 9669 Orange 9669 تونس Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988 ORANGE 85988 البحرين Batelco 94000 VIVA 98885 VIVA 98885 Batelco 94000 عمان GSM 90434 رقم لجميع الدول (GSM 0088216101092).

تهدف مسابقة الحلم هذه إلى التوسع في قاعدة الفائزين حتى يتم استيعاب أكثر عدد من الفائزين بالمسابقة، مع الجدير بالذكر بأن مسابقة الحلم يتم الإعلان عن خطتها في الجوائز مع بداية كل عام ميلادي، وأيضاً خطة توزيع السحوبات، وكان عام 2020 الماضي يُعد من أضخم وأكبر الجوائز التي قدمها البرنامج، حيث وصلت إلى ثلاثة ونصف مليون دولار، وهذا الرقم يُعد رقم كبير جداً مقارنة بالمسابقات الأخرى، لذلك فإن هذه المسابقة تُعد من أكثر المسابقات التي تحظى على عدد مشتركين أكبر.