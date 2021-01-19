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كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021 وأرقام الاشتراك لجميع الدول

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Abdulaziz 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021 وأرقام الاشتراك لجميع الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة بجوائز ضخمة لم يُعلن عنها من قبل، تنطلق مسابقة الحلم الجديدة 2021، عبر شبكة mbc، إذا بلغت قيمة جوائز هذا العام 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكي، يجري توزيعها على سحوبات مختلفة، حيث أن قيمة السحب الواحد الأساسية تبلغ 100 ألف دولار، إضافة إلى 10 آلاف دولار قيمة السحوبات الفردية، فيما خصصت المسابقة العالمية سحوبات أخرى لشهر رمضان المقبل، ليبقى في النهاية “السحب العملاق” بقيمة مليون دولار أمريكي، والذي بدأت المسابقة تلقي الاشتراكات بشأنه عبر الأرقام التي خصصتها لجميع الدول.

ومن الجدير ذكره أن اختيار الفائز يجري بطريقة عشوائية في البرنامج على الهواء مباشرة، ثم يجري الاتصال بالفائز لتهنئته وأخذ بياناته الشخصية للتواصل معه وتسليمه جائزته المالية.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021

نوضح لكم عبر السطور التالية كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2021 وذلك عن طريق 3 خطوات بسيطة عبر الهاتف الجوال، للترشح إلى الحصول على إحدى الجوائز المالية الكبرى التي لا تقل عن 10 آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على مليون دولار، وللاشتراك في المسابقة يرجى إتباع الخطوات التالية:

  1. نقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم”، أو “dream”، أو “reve”.
  2. علينا الاتصال على الرقم المختصر لشركة المحمول التي نتبعها ووفق أرقام دولتك.
  3. يلزم ضرورة الإجابة عن السؤال الذي يصلنا لتفعيل الاشتراك وذلك بشكل صحيح.

أرقام الاشتراك في Dream MBC لجميع الدول

الدولة أرقام التواصل
السعودية Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

الكويت Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141

الإمارات Etisalat 6070

Du 3636

مصر Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450

العراق Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200

الأردن Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

فلسطين Jawwal 1623

Wataniya 6750

سوريا MTN 1736

Syriatel 1736

موريتانيا Mauritel 1559
المغرب Inwi 9669

Orange 9669

تونس Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

البحرين Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000

عمان GSM 90434
رقم لجميع الدول (GSM 0088216101092).

تهدف مسابقة الحلم هذه إلى التوسع في قاعدة الفائزين حتى يتم استيعاب أكثر عدد من الفائزين بالمسابقة، مع الجدير بالذكر بأن مسابقة الحلم يتم الإعلان عن خطتها في الجوائز مع بداية كل عام ميلادي، وأيضاً خطة توزيع السحوبات، وكان عام 2020 الماضي يُعد من أضخم وأكبر الجوائز التي قدمها البرنامج، حيث وصلت إلى ثلاثة ونصف مليون دولار، وهذا الرقم يُعد رقم كبير جداً مقارنة بالمسابقات الأخرى، لذلك فإن هذه المسابقة تُعد من أكثر المسابقات التي تحظى على عدد مشتركين أكبر.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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