المحكمة الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم محمد الصيعري

بلادي – الرياض :

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، تحديد يوم الأحد الموافق 15/8/1442 هـ، للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم محمد بن علي بن سعيد الصيعري، والذي يحمل الهوية الوطنية رقم 1029850854.

يأتي ذلك بعد تغيب الصيعري عن جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال تغيبه ستحكم المحكمة غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 9 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.