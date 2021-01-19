“التجارة” تستدعي 5600 مكيف و893 غسالة لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء عدد من مكيفات سبليت “فالكون” وغسالات ملابس “فريجو”. وشمل الاستدعاء 5653 مكيف سبليت من طراز “فالكون” و893 غسالة ملابس “فريجو”، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وشددت على ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف والغسالة من خلال “Recalls”، والتواصل مع الشركتين لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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