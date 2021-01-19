كم تنفق الأسر السعودية من دخلها على الطاقة؟ “الإحصاء” تجيب

بلادي – الرياض :
تنفق الأسر السعودية نسبا متفاوتة من دخلها في مجالات الطاقة المختلفة.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، خلال تقريرٍ لها، أن 34% من الأسر السعودية تنفق ما بين 5% إلى 10% من دخلها على الطاقة، في حين تنفق 23% من 11 % إلى 15% من دخلها على الطاقة، وتنفق 7% من الأسر أكثر من 20% من دخلها في هذا البند.
وذكرت أن 36% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة، في حين لا تستخدم 64% أي أجهزة لترشيد الطاقة.
وأشارت إلى أن 99.50 % من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن، وتستخدم 85% من الأسر عدادات كهربائية مستقلة، في حين تشترك 15% من الأسر في عداد الكهرباء، وتستخدم 18% منها المنظم الكهربائي في المسكن.
وأبانت أن 2% من الأسر فقط تستخدم الطاقة الشمسية في المنزل، كما أظهرت الإحصاءات أن الأسر التي تستخدم الغاز في عملية الطبخ تصل إلى 89%، في حين تبلغ نسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ 10% فقط.
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