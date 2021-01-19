هل يسمح النظام بنقل كفالة فتاة من شركة إلى والدها كمرافقة؟ الجوازات تجيب

بلادي – الرياض :

أجابت المديرية العامة للجوازات على سؤال أب وافد عمّا إذا كان النظام يسمح بنقل كفالة ابنته من الشركة التي تعمل بها إليه، على أن يضيفها كمرافقة.

وأوضحت أنه في حال وجود تنازل وموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات للحصول على الخدمة.