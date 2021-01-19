وفاة والدة الفنان راشد الماجد

بلادي – الرياض : توفيت اليوم الثلاثاء والدة الفنان راشد الماجد، الذي تلقى عزاء ومواساة عدد كبير من متابعيه ومحبيه. وقدم رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، العزاء للماجد في وفاة والدته، داعيا لها بالرحمة، كما قدم العزاء سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، وآخرون. كما قدم العزاء رواد وسائل التواصل الاجتماعي وفنانون وشعراء وملحنون.

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