بلادي – الرياض : أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، أن منصة مدرستي ستطلق قريباً تطبيقاً لتوفير مصحف إلكتروني يسهم في تدريس مادة القرآن الكريم، ومرتبط بالخطة الدراسية للطالب. وأوضحت أن التطبيق سيكون بخصائص متعددة منها اختيار المقرئ، والتكرار، والتفسير، وحفظ التسجيل الصوتي للطالب وإرساله. ونشرت الوزارة 3 أسماء للتطبيق الجديد، وطلبت من الجميع المشاركة لاختيار الاسم المناسب له من بين هذه الأسماء: “مصحف ومقرأة مدرستي، أو مقرأة مدرستي، أو مصحف مدرستي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتدريس مادة القرآن الكريم .. “التعليم”: قريباً سيتم إطلاق تطبيق مصحف إلكتروني في منصة مدرستي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.