تشمل 10 آلاف وظيفة.. “الطيران المدني” يعلن مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي

بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة توطين وظائف قطاع النقل الجوي. واشتملت المبادرة على توطين 28 مهنة متخصصة في مجال النقل الجوي، بما يسهم في توطين 10 آلاف وظيفة بمختلف التخصصات المتعلقة بقطاع الطيران. كما تشمل الموافقة على توزيع المستهدفات بحسب الخطة التنفيذية المطورة للأعوام الثلاثة 2021 و2022 و2023. وأكدت الهيئة أن المبادرة تُعد ثمرة التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الخطة الوطنية للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والتي تستهدف توطين عدة وظائف، منها الطيار والمضيف والمراقب الجوي والمشرف ومنسق ساحة الطيران والخدمات الأرضية ومناولات الشحن والعفش والركاب وتموين الطائرات، وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع النقل الجوي.

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